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СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США - РИА Новости, 26.08.2024
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15:55 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ft-1968551566.html
СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США
СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США - РИА Новости, 26.08.2024
СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США
Украинское правительство операцией ВСУ в Курской области пересекло красную линию Вашингтона, сообщает The Financial Times. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:55
2024-08-26T15:55
в мире
россия
курская область
вашингтон (штат)
валерий герасимов
джо байден
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинское правительство операцией ВСУ в Курской области пересекло красную линию Вашингтона, сообщает The Financial Times."Своей операцией Украина не только пересекла границы России, но также и установленные Вашингтоном красные линии", — говорится в материале.Как указал журналист, главное опасение администрации Джо Байдена в украинском конфликте – начало ядерной войны с Россией, поэтому она сделала своей целью ее избежать. Тем не менее, недавние действия Киева в конфликте могут привести к ее началу, предупредил обозреватель.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html
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в мире, россия, курская область, вашингтон (штат), валерий герасимов, джо байден, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Курская область, Вашингтон (штат), Валерий Герасимов, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США

FT: атака ВСУ в Курской области пересекла красную линию Вашингтона

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинское правительство операцией ВСУ в Курской области пересекло красную линию Вашингтона, сообщает The Financial Times.
«
"Своей операцией Украина не только пересекла границы России, но также и установленные Вашингтоном красные линии", — говорится в материале.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 08:53
Как указал журналист, главное опасение администрации Джо Байдена в украинском конфликте – начало ядерной войны с Россией, поэтому она сделала своей целью ее избежать. Тем не менее, недавние действия Киева в конфликте могут привести к ее началу, предупредил обозреватель.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
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В миреРоссияКурская областьВашингтон (штат)Валерий ГерасимовДжо БайденВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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