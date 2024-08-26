https://ria.ru/20240826/ft-1968551566.html

СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США

СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США - РИА Новости, 26.08.2024

СМИ рассказали, как Украина нарушила требования США

Украинское правительство операцией ВСУ в Курской области пересекло красную линию Вашингтона, сообщает The Financial Times. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:55

2024-08-26T15:55

2024-08-26T15:55

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курская область

вашингтон (штат)

валерий герасимов

джо байден

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинское правительство операцией ВСУ в Курской области пересекло красную линию Вашингтона, сообщает The Financial Times."Своей операцией Украина не только пересекла границы России, но также и установленные Вашингтоном красные линии", — говорится в материале.Как указал журналист, главное опасение администрации Джо Байдена в украинском конфликте – начало ядерной войны с Россией, поэтому она сделала своей целью ее избежать. Тем не менее, недавние действия Киева в конфликте могут привести к ее началу, предупредил обозреватель.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.

https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html

https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html

россия

курская область

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в мире, россия, курская область, вашингтон (штат), валерий герасимов, джо байден, вооруженные силы украины, политика