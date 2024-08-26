https://ria.ru/20240826/fsin-1968565457.html

Начальник управления цифровой трансформации ФСИН обжаловал арест

Начальник управления цифровой трансформации ФСИН обжаловал арест - РИА Новости, 26.08.2024

Начальник управления цифровой трансформации ФСИН обжаловал арест

Начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко обжаловал свой арест по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:46

2024-08-26T16:46

2024-08-26T16:46

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко обжаловал свой арест по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде. Замоскворецкий суд 21 августа отправил его в СИЗО до 19 октября, его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Тимченко вменяют взятку на 2 миллиона рублей, в деле фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечения и оборудования для защиты информации. Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.

https://ria.ru/20240822/delo-1967688649.html

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия