https://ria.ru/20240826/fsin-1968565457.html
Начальник управления цифровой трансформации ФСИН обжаловал арест
Начальник управления цифровой трансформации ФСИН обжаловал арест - РИА Новости, 26.08.2024
Начальник управления цифровой трансформации ФСИН обжаловал арест
Начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко обжаловал свой арест по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:46
2024-08-26T16:46
2024-08-26T16:46
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко обжаловал свой арест по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде. Замоскворецкий суд 21 августа отправил его в СИЗО до 19 октября, его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Тимченко вменяют взятку на 2 миллиона рублей, в деле фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечения и оборудования для защиты информации. Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.
https://ria.ru/20240822/delo-1967688649.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
Начальник управления цифровой трансформации ФСИН обжаловал арест
Начальник управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко обжаловал свой арест
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко обжаловал свой арест по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде.
Замоскворецкий суд 21 августа отправил его в СИЗО до 19 октября, его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Тимченко вменяют взятку на 2 миллиона рублей, в деле фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечения и оборудования для защиты информации.
Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.