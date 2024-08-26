https://ria.ru/20240826/fsin-1968525712.html
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН - РИА Новости, 26.08.2024
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН
Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:45
2024-08-26T14:45
2024-08-26T14:45
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968135933_0:87:1081:695_1920x0_80_0_0_5ab2a4fee302a2b3ba4955a5207d376a.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его местонахождении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ. "Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве. Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который, как считалось, мог быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968209822.html
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968135933_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_3623718a1567c0fd5a07caeaaac65dfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН
ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19