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Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН - РИА Новости, 26.08.2024
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14:45 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/fsin-1968525712.html
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН - РИА Новости, 26.08.2024
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН
Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:45
2024-08-26T14:45
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его местонахождении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ. "Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве. Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который, как считалось, мог быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968209822.html
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН

ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19

© РосгвардияОбстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Росгвардия
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его местонахождении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ.
«
"Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В ГУ ФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии
24 августа, 10:11
Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который, как считалось, мог быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении.
В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
23 августа, 16:28
 
ПроисшествияВолгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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