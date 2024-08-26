https://ria.ru/20240826/fsin-1968525712.html

Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН

Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН - РИА Новости, 26.08.2024

Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН

Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:45

2024-08-26T14:45

2024-08-26T14:45

происшествия

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его местонахождении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ. "Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве. Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который, как считалось, мог быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении. В минувшую пятницу заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.

https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968209822.html

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии