https://ria.ru/20240826/finsektor-1968473440.html

Развитие финсектора не должно вызвать негативные последствия, заявил Путин

Развитие финсектора не должно вызвать негативные последствия, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024

Развитие финсектора не должно вызвать негативные последствия, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:50

2024-08-26T11:50

2024-08-26T11:50

экономика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике. "Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин