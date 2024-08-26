https://ria.ru/20240826/finsektor-1968473440.html
Развитие финсектора не должно вызвать негативные последствия, заявил Путин
Развитие финсектора не должно вызвать негативные последствия, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024
Развитие финсектора не должно вызвать негативные последствия, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:50
2024-08-26T11:50
2024-08-26T11:50
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике. "Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Развитие финсектора не должно вызвать негативные последствия, заявил Путин
Путин: важно, чтобы бурное развитие финсектора не вело к негативным последствиям