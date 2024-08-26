https://ria.ru/20240826/finlyandiya-1968088557.html
"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России
"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России - РИА Новости, 26.08.2024
"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России
Финляндия наращивает военную активность на границе. Проводили учения, теперь говорят о прибытии войск НАТО. В Москве это предвидели. О том, какой последует... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:00
2024-08-26T08:00
2024-08-26T08:07
финляндия
россия
москва
антти кайкконен
алексей леонков
российская академия наук
алексей арбатов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Финляндия наращивает военную активность на границе. Проводили учения, теперь говорят о прибытии войск НАТО. В Москве это предвидели. О том, какой последует ответ, — в материале РИА Новости.Суоми-красавицаИдут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск, сообщил изданию Yle министр обороны Антти Кайкконен. На данный момент Финляндия — единственный граничащий с Россией участник альянса, где нет солдат союзников. По сведениям местных СМИ, в ближайшее время там появится бронетанковая бригада. Также в Хельсинки готовы к крупномасштабным международным маневрам в случае "напряженности на границе"."Войск должно быть достаточно много, чтобы хватило для кризисных ситуаций", — уточнил Кайкконен. И добавил: Финляндия располагает "объектами и структурами для размещения этих сил в течение длительного времени". Кроме того, в июне власти приняли решение разместить у себя командование сухопутных войск НАТО.Министр не уточнил, какие именно страны пришлют войска. По информации издания Iltalehti, речь может идти о четырех-пяти тысячах шведов и норвежцев, которых отправят в город Миккели неподалеку от границы.В апреле командующий Силами обороны генерал Янне Яаккола заявлял, что у Финляндии собственная армия вполне боеспособная и потому нет смысла обращаться за помощью к другим. Тем не менее уже в мае на встрече глав оборонных ведомств НАТО решили иначе.Северный походФинляндия вступила в НАТО на фоне боевых действий на Украине. Официальный Хельсинки ссылается на "российскую угрозу". В марте в НАТО провели крупнейшие с момента окончания холодной войны учения Steadfast Defender, в которых впервые приняли участие Финляндия и Швеция. По всему восточному флангу Европы к маневрам привлекли 90 тысяч военных.В июле в рамках продолжающейся интеграции в военный блок Финляндия организовала еще одни учения. В этот раз возле российской границы тренировались 1,7 тысячи военных и 300 единиц техники.С 31 августа по 6 сентября в нескольких регионах страны пройдут маневры с участием 3,2 тысячи человек и около 500 единиц техники.В МИД России расценивают все это как провокацию. "Видим, что политическое руководство североевропейской страны, пребывая в состоянии глубокой и ничем не спровоцированной русофобии, добровольно приносит в жертву собственные национальные интересы, превращая некогда добрососедскую Финляндию в аванпост милитаристских устремлений НАТО в регионе Балтийского моря и Арктики", — отметил замдиректора департамента информации и печати российского ведомства Андрей Настасьин. В ответ Москва нарастит собственные силы на границе.В Хельсинки уже обсуждают размещение войск на ранее демилитаризированных Аландских островах. Так, экс-глава спецслужб Пекка Товери считает, что это "облегчит реагирование и повысит безопасность аландцев". В качестве примера местные "ястребы" приводят шведов: в 2005-м с острова Готланд вывели войска, а в 2018-м вернули.Игра на нервахМинобороны России спрогнозировало такое развитие событий и заранее подготовилось. "Когда Финляндия только собиралась вступать в НАТО, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления северного фланга на западном направлении. В результате был создан новый военный округ, появилось несколько баз. <…> Прежде всего они обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону", — объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.Рано или поздно все военные базы Финляндии станут натовскими, продолжает он. В случае глобального конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией они — законная цель Москвы. "Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы", — считает Леонков.Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов уточняет: дело не только в предательстве национальных интересов, но и в недооценке России. "Ситуация развивается динамично. Создали новый военный округ. Финляндию об этом предупреждали, но там не поверили. При этом у Хельсинки практически нет собственной армии, поэтому финнам нужна помощь союзников", — говорит он.Вместе с тем, по словам Арбатова, еще предстоит узнать, на чьи плечи ляжет обеспечение иностранных войск. Иногда за это платят сами гостеприимные хозяева. И рядовым финнам это тоже вряд ли понравится.
https://ria.ru/20240813/gruziya-1965755127.html
https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, москва, антти кайкконен, алексей леонков, российская академия наук, алексей арбатов, нато
Финляндия, Россия, Москва, Антти Кайкконен, Алексей Леонков, Российская академия наук, Алексей Арбатов, НАТО
"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России
Эксперт Леонков: армия Финляндии станет законной целью России
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Финляндия наращивает военную активность на границе. Проводили учения, теперь говорят о прибытии войск НАТО. В Москве это предвидели. О том, какой последует ответ, — в материале РИА Новости.
Идут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск, сообщил изданию Yle министр обороны Антти Кайкконен. На данный момент Финляндия — единственный граничащий с Россией участник альянса, где нет солдат союзников. По сведениям местных СМИ, в ближайшее время там появится бронетанковая бригада. Также в Хельсинки готовы к крупномасштабным международным маневрам в случае "напряженности на границе".
"Войск должно быть достаточно много, чтобы хватило для кризисных ситуаций", — уточнил Кайкконен. И добавил: Финляндия располагает "объектами и структурами для размещения этих сил в течение длительного времени". Кроме того, в июне власти приняли решение разместить у себя командование сухопутных войск НАТО.
Министр не уточнил, какие именно страны пришлют войска. По информации издания Iltalehti, речь может идти о четырех-пяти тысячах шведов и норвежцев, которых отправят в город Миккели неподалеку от границы.
В апреле командующий Силами обороны генерал Янне Яаккола заявлял, что у Финляндии собственная армия вполне боеспособная и потому нет смысла обращаться за помощью к другим. Тем не менее уже в мае на встрече глав оборонных ведомств НАТО решили иначе.
Финляндия вступила в НАТО на фоне боевых действий на Украине. Официальный Хельсинки ссылается на "российскую угрозу". В марте в НАТО провели крупнейшие с момента окончания холодной войны учения Steadfast Defender, в которых впервые приняли участие Финляндия и Швеция. По всему восточному флангу Европы к маневрам привлекли 90 тысяч военных.
В июле в рамках продолжающейся интеграции в военный блок Финляндия организовала еще одни учения. В этот раз возле российской границы тренировались 1,7 тысячи военных и 300 единиц техники.
С 31 августа по 6 сентября в нескольких регионах страны пройдут маневры с участием 3,2 тысячи человек и около 500 единиц техники.
В МИД России расценивают все это как провокацию. "Видим, что политическое руководство североевропейской страны, пребывая в состоянии глубокой и ничем не спровоцированной русофобии, добровольно приносит в жертву собственные национальные интересы, превращая некогда добрососедскую Финляндию в аванпост милитаристских устремлений НАТО в регионе Балтийского моря и Арктики", — отметил замдиректора департамента информации и печати российского ведомства Андрей Настасьин. В ответ Москва нарастит собственные силы на границе.
В Хельсинки уже обсуждают размещение войск на ранее демилитаризированных Аландских островах. Так, экс-глава спецслужб Пекка Товери считает, что это "облегчит реагирование и повысит безопасность аландцев". В качестве примера местные "ястребы" приводят шведов: в 2005-м с острова Готланд вывели войска, а в 2018-м вернули.
Минобороны России спрогнозировало такое развитие событий и заранее подготовилось. "Когда Финляндия только собиралась вступать в НАТО, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления северного фланга на западном направлении. В результате был создан новый военный округ, появилось несколько баз. <…> Прежде всего они обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону", — объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.
Рано или поздно все военные базы Финляндии станут натовскими, продолжает он. В случае глобального конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией они — законная цель Москвы. "Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы", — считает Леонков.
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов уточняет: дело не только в предательстве национальных интересов, но и в недооценке России. "Ситуация развивается динамично. Создали новый военный округ. Финляндию об этом предупреждали, но там не поверили. При этом у Хельсинки практически нет собственной армии, поэтому финнам нужна помощь союзников", — говорит он.
Вместе с тем, по словам Арбатова, еще предстоит узнать, на чьи плечи ляжет обеспечение иностранных войск. Иногда за это платят сами гостеприимные хозяева. И рядовым финнам это тоже вряд ли понравится.