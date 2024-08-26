https://ria.ru/20240826/finlyandiya-1968088557.html

"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России

"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России - РИА Новости, 26.08.2024

"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России

Финляндия наращивает военную активность на границе. Проводили учения, теперь говорят о прибытии войск НАТО. В Москве это предвидели. О том, какой последует... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:00

2024-08-26T08:00

2024-08-26T08:07

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Финляндия наращивает военную активность на границе. Проводили учения, теперь говорят о прибытии войск НАТО. В Москве это предвидели. О том, какой последует ответ, — в материале РИА Новости.Суоми-красавицаИдут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск, сообщил изданию Yle министр обороны Антти Кайкконен. На данный момент Финляндия — единственный граничащий с Россией участник альянса, где нет солдат союзников. По сведениям местных СМИ, в ближайшее время там появится бронетанковая бригада. Также в Хельсинки готовы к крупномасштабным международным маневрам в случае "напряженности на границе"."Войск должно быть достаточно много, чтобы хватило для кризисных ситуаций", — уточнил Кайкконен. И добавил: Финляндия располагает "объектами и структурами для размещения этих сил в течение длительного времени". Кроме того, в июне власти приняли решение разместить у себя командование сухопутных войск НАТО.Министр не уточнил, какие именно страны пришлют войска. По информации издания Iltalehti, речь может идти о четырех-пяти тысячах шведов и норвежцев, которых отправят в город Миккели неподалеку от границы.В апреле командующий Силами обороны генерал Янне Яаккола заявлял, что у Финляндии собственная армия вполне боеспособная и потому нет смысла обращаться за помощью к другим. Тем не менее уже в мае на встрече глав оборонных ведомств НАТО решили иначе.Северный походФинляндия вступила в НАТО на фоне боевых действий на Украине. Официальный Хельсинки ссылается на "российскую угрозу". В марте в НАТО провели крупнейшие с момента окончания холодной войны учения Steadfast Defender, в которых впервые приняли участие Финляндия и Швеция. По всему восточному флангу Европы к маневрам привлекли 90 тысяч военных.В июле в рамках продолжающейся интеграции в военный блок Финляндия организовала еще одни учения. В этот раз возле российской границы тренировались 1,7 тысячи военных и 300 единиц техники.С 31 августа по 6 сентября в нескольких регионах страны пройдут маневры с участием 3,2 тысячи человек и около 500 единиц техники.В МИД России расценивают все это как провокацию. "Видим, что политическое руководство североевропейской страны, пребывая в состоянии глубокой и ничем не спровоцированной русофобии, добровольно приносит в жертву собственные национальные интересы, превращая некогда добрососедскую Финляндию в аванпост милитаристских устремлений НАТО в регионе Балтийского моря и Арктики", — отметил замдиректора департамента информации и печати российского ведомства Андрей Настасьин. В ответ Москва нарастит собственные силы на границе.В Хельсинки уже обсуждают размещение войск на ранее демилитаризированных Аландских островах. Так, экс-глава спецслужб Пекка Товери считает, что это "облегчит реагирование и повысит безопасность аландцев". В качестве примера местные "ястребы" приводят шведов: в 2005-м с острова Готланд вывели войска, а в 2018-м вернули.Игра на нервахМинобороны России спрогнозировало такое развитие событий и заранее подготовилось. "Когда Финляндия только собиралась вступать в НАТО, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления северного фланга на западном направлении. В результате был создан новый военный округ, появилось несколько баз. <…> Прежде всего они обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону", — объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.Рано или поздно все военные базы Финляндии станут натовскими, продолжает он. В случае глобального конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией они — законная цель Москвы. "Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы", — считает Леонков.Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов уточняет: дело не только в предательстве национальных интересов, но и в недооценке России. "Ситуация развивается динамично. Создали новый военный округ. Финляндию об этом предупреждали, но там не поверили. При этом у Хельсинки практически нет собственной армии, поэтому финнам нужна помощь союзников", — говорит он.Вместе с тем, по словам Арбатова, еще предстоит узнать, на чьи плечи ляжет обеспечение иностранных войск. Иногда за это платят сами гостеприимные хозяева. И рядовым финнам это тоже вряд ли понравится.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965755127.html

https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

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финляндия, россия, москва, антти кайкконен, алексей леонков, российская академия наук, алексей арбатов, нато