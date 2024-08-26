Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию
Французов, которые ушли на прогулку из Финляндии в РФ, задержали по пути назад
© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход на границе Финляндии и России
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Трое французов ушли из Финляндии в Россию, чтобы посмотреть на природу и птиц, их задержали по пути назад, сообщила пограничная охрана республики.
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"Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как отметила погранохрана, границу пересекли граждане Франции, которые приехали посмотреть на природу и птиц. Подойдя с финской стороны, они увидели знаки о пограничной зоне, но проигнорировали их. Пробыв несколько минут в России, мужчины вернулись в Финляндию, где их задержали. Пограничная охрана начала предварительное расследование.
Граждане Франции признали, что нарушили границу. Теперь им грозит штраф. Комиссар погранохраны Юго-Восточной Финляндии находится в контакте с пограничным комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга.