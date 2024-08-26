https://ria.ru/20240826/finljandija-1968583759.html

Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию

Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию - РИА Новости, 26.08.2024

Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию

Трое французов ушли из Финляндии в Россию, чтобы посмотреть на природу и птиц, их задержали по пути назад, сообщила пограничная охрана республики. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:50

2024-08-26T17:50

2024-08-26T18:40

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Трое французов ушли из Финляндии в Россию, чтобы посмотреть на природу и птиц, их задержали по пути назад, сообщила пограничная охрана республики."Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении на сайте ведомства.Как отметила погранохрана, границу пересекли граждане Франции, которые приехали посмотреть на природу и птиц. Подойдя с финской стороны, они увидели знаки о пограничной зоне, но проигнорировали их. Пробыв несколько минут в России, мужчины вернулись в Финляндию, где их задержали. Пограничная охрана начала предварительное расследование.Граждане Франции признали, что нарушили границу. Теперь им грозит штраф. Комиссар погранохраны Юго-Восточной Финляндии находится в контакте с пограничным комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20240719/finlyandiya-1960796089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, финляндия, россия