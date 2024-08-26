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Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию - РИА Новости, 26.08.2024
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17:50 26.08.2024 (обновлено: 18:40 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/finljandija-1968583759.html
Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию
Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию - РИА Новости, 26.08.2024
Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию
Трое французов ушли из Финляндии в Россию, чтобы посмотреть на природу и птиц, их задержали по пути назад, сообщила пограничная охрана республики. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:50
2024-08-26T18:40
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Трое французов ушли из Финляндии в Россию, чтобы посмотреть на природу и птиц, их задержали по пути назад, сообщила пограничная охрана республики.&quot;Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в заявлении на сайте ведомства.Как отметила погранохрана, границу пересекли граждане Франции, которые приехали посмотреть на природу и птиц. Подойдя с финской стороны, они увидели знаки о пограничной зоне, но проигнорировали их. Пробыв несколько минут в России, мужчины вернулись в Финляндию, где их задержали. Пограничная охрана начала предварительное расследование.Граждане Франции признали, что нарушили границу. Теперь им грозит штраф. Комиссар погранохраны Юго-Восточной Финляндии находится в контакте с пограничным комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга.
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в мире, франция, финляндия, россия
В мире, Франция, Финляндия, Россия
Погранохрана Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию

Французов, которые ушли на прогулку из Финляндии в РФ, задержали по пути назад

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Трое французов ушли из Финляндии в Россию, чтобы посмотреть на природу и птиц, их задержали по пути назад, сообщила пограничная охрана республики.
«

"Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как отметила погранохрана, границу пересекли граждане Франции, которые приехали посмотреть на природу и птиц. Подойдя с финской стороны, они увидели знаки о пограничной зоне, но проигнорировали их. Пробыв несколько минут в России, мужчины вернулись в Финляндию, где их задержали. Пограничная охрана начала предварительное расследование.
Граждане Франции признали, что нарушили границу. Теперь им грозит штраф. Комиссар погранохраны Юго-Восточной Финляндии находится в контакте с пограничным комиссаром Выборгского района Санкт-Петербурга.
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