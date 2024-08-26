Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня"

На Красной площади в Москве 23 августа в 16-й раз стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".
На фото: рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
На Красной площади в Москве 23 августа в 16-й раз стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".
На фото: рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества.
В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества.
В фестивале "Спасская башня" в 2024 году принимают участие коллективы из Китая, Турции, Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта и Белоруссии.
В фестивале "Спасская башня" в 2024 году принимают участие коллективы из Китая, Турции, Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта и Белоруссии.
Также впервые выступают оркестр военно-воздушных сил ЮАР и первый женский оркестр Африки" Амазонки Гвинеи".
На фото: оркестр "Амазонки Гвинеи".
Также впервые выступают оркестр военно-воздушных сил ЮАР и первый женский оркестр Африки" Амазонки Гвинеи".
На фото: оркестр "Амазонки Гвинеи".
Россию представляют оркестры силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
На фото: Центральный военный оркестр Министерства обороны.
Россию представляют оркестры силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
На фото: Центральный военный оркестр Министерства обороны.
Для зрителей подготовили грандиозное шоу, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств.
На фото: танцевальный ансамбль "Усталар Кылыч Калкан".
Для зрителей подготовили грандиозное шоу, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств.
На фото: танцевальный ансамбль "Усталар Кылыч Калкан".
Одним из самых насыщенных и впечатляющих стало выступление Военного симфонического оркестр Египта. Коллектив исполнил древнейшую египетскую музыкальную композицию – гимн богини Исиды, а также покорил сердца зрителей своим прочтением "Калинки" и "Катюши".
Одним из самых насыщенных и впечатляющих стало выступление Военного симфонического оркестр Египта. Коллектив исполнил древнейшую египетскую музыкальную композицию – гимн богини Исиды, а также покорил сердца зрителей своим прочтением "Калинки" и "Катюши".
Колоритным получилось выступление оркестра военно-воздушных сил ЮАР. Южноафриканские гости представили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы.
Колоритным получилось выступление оркестра военно-воздушных сил ЮАР. Южноафриканские гости представили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы.
Первым из иностранных коллективов свое мастерство показал Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая.
Первым из иностранных коллективов свое мастерство показал Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая.
Московской публике была представлена многогранная программа, объединяющая национальный колорит и оркестровую классику.
Московской публике была представлена многогранная программа, объединяющая национальный колорит и оркестровую классику.
Центральный военный оркестр Минобороны удивил гостей своими зажигательными танцами и исполнением песен "Большой секрет" и "Друг в беде не бросит".
Центральный военный оркестр Минобороны удивил гостей своими зажигательными танцами и исполнением песен "Большой секрет" и "Друг в беде не бросит".
На фото: Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России
На фото: Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России
В этом году было принято решение отказаться от пиротехнических шоу и сценических спецэффектов.
В этом году было принято решение отказаться от пиротехнических шоу и сценических спецэффектов.
Помимо вечерних представлений в программу фестиваля входит ряд дополнительных событий и спецпроектов, среди которых "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям".
Помимо вечерних представлений в программу фестиваля входит ряд дополнительных событий и спецпроектов, среди которых "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям".
Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера.
Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера.
В завершение концерта площадь погрузилась во тьму, на нее вынесли звезду с горящим по центру огнем, и свет множества свечей зажегся в знак памяти всем защитникам Отечества, отдавшим свою жизнь за Родину. Трибуны почтили их память минутой молчания.
В завершение концерта площадь погрузилась во тьму, на нее вынесли звезду с горящим по центру огнем, и свет множества свечей зажегся в знак памяти всем защитникам Отечества, отдавшим свою жизнь за Родину. Трибуны почтили их память минутой молчания.
Фестиваль продлится по 1 сентября.