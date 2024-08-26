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Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 26.08.2024
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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Фестиваль "Спасская башня"
 
17:58 26.08.2024 (обновлено: 17:59 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/festival-1968450753.html
Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня"
Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 26.08.2024
Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня"
Лучшие военные оркестры, танцевальные ансамбли, выступления артистов — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Красочные кадры... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:58
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фото
фестиваль "спасская башня"
москва
спасская башня
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Лучшие военные оркестры, танцевальные ансамбли, выступления артистов — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Красочные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, москва, спасская башня
Фото, Фестиваль "Спасская башня", Москва, Спасская башня

Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня"

Читать ria.ru в
Лучшие военные оркестры, танцевальные ансамбли, выступления артистов — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Красочные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На Красной площади в Москве 23 августа в 16-й раз стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

На фото: рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.

Рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве 23 августа в 16-й раз стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

На фото: рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества.

Участники выступают на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В фестивале "Спасская башня" в 2024 году принимают участие коллективы из Китая, Турции, Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта и Белоруссии.

Участники на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

В фестивале "Спасская башня" в 2024 году принимают участие коллективы из Китая, Турции, Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта и Белоруссии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Также впервые выступают оркестр военно-воздушных сил ЮАР и первый женский оркестр Африки" Амазонки Гвинеи".

На фото: оркестр "Амазонки Гвинеи".

Оркестр Амазонки Гвинеи выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Также впервые выступают оркестр военно-воздушных сил ЮАР и первый женский оркестр Африки" Амазонки Гвинеи".

На фото: оркестр "Амазонки Гвинеи".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Россию представляют оркестры силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

На фото: Центральный военный оркестр Министерства обороны.

Центральный военный оркестр Министерства обороны выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Россию представляют оркестры силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

На фото: Центральный военный оркестр Министерства обороны.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для зрителей подготовили грандиозное шоу, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств.

На фото: танцевальный ансамбль "Усталар Кылыч Калкан".

Танцевальный ансамбль Усталар Кылыч Калкан выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Для зрителей подготовили грандиозное шоу, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств.

На фото: танцевальный ансамбль "Усталар Кылыч Калкан".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Одним из самых насыщенных и впечатляющих стало выступление Военного симфонического оркестр Египта. Коллектив исполнил древнейшую египетскую музыкальную композицию – гимн богини Исиды, а также покорил сердца зрителей своим прочтением "Калинки" и "Катюши".

Военный симфонический оркестр Египта выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Одним из самых насыщенных и впечатляющих стало выступление Военного симфонического оркестр Египта. Коллектив исполнил древнейшую египетскую музыкальную композицию – гимн богини Исиды, а также покорил сердца зрителей своим прочтением "Калинки" и "Катюши".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Колоритным получилось выступление оркестра военно-воздушных сил ЮАР. Южноафриканские гости представили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы.

Оркестр Военно-воздушных сил ЮАР выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Колоритным получилось выступление оркестра военно-воздушных сил ЮАР. Южноафриканские гости представили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Первым из иностранных коллективов свое мастерство показал Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая.

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Первым из иностранных коллективов свое мастерство показал Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Московской публике была представлена многогранная программа, объединяющая национальный колорит и оркестровую классику.

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Московской публике была представлена многогранная программа, объединяющая национальный колорит и оркестровую классику.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Центральный военный оркестр Минобороны удивил гостей своими зажигательными танцами и исполнением песен "Большой секрет" и "Друг в беде не бросит".

Центральный военный оркестр Министерства обороны выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Центральный военный оркестр Минобороны удивил гостей своими зажигательными танцами и исполнением песен "Большой секрет" и "Друг в беде не бросит".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности РФ выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

На фото: Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение отказаться от пиротехнических шоу и сценических спецэффектов.

Участники на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

В этом году было принято решение отказаться от пиротехнических шоу и сценических спецэффектов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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13 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Помимо вечерних представлений в программу фестиваля входит ряд дополнительных событий и спецпроектов, среди которых "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям".

Выступление артистов на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Помимо вечерних представлений в программу фестиваля входит ряд дополнительных событий и спецпроектов, среди которых "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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14 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера.

Участники на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Зрители горячо поддерживали всех участников, восторженно реагируя на особо понравившиеся номера.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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15 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В завершение концерта площадь погрузилась во тьму, на нее вынесли звезду с горящим по центру огнем, и свет множества свечей зажегся в знак памяти всем защитникам Отечества, отдавшим свою жизнь за Родину. Трибуны почтили их память минутой молчания.

Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня на Красной площади в Москве

В завершение концерта площадь погрузилась во тьму, на нее вынесли звезду с горящим по центру огнем, и свет множества свечей зажегся в знак памяти всем защитникам Отечества, отдавшим свою жизнь за Родину. Трибуны почтили их память минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 17
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Фестиваль продлится по 1 сентября.

Участники на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Фестиваль продлится по 1 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 17
 
Фестиваль "Спасская башня"ФотоМоскваСпасская башня
 
 
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