https://ria.ru/20240826/festival-1968450753.html

Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня"

Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 26.08.2024

Классика и песни из мультфильмов: открытие фестиваля "Спасская башня"

Лучшие военные оркестры, танцевальные ансамбли, выступления артистов — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Красочные кадры... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:58

2024-08-26T17:58

2024-08-26T17:59

фото

фестиваль "спасская башня"

москва

спасская башня

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968444113_0:209:3163:1988_1920x0_80_0_0_09dc1e8d60f8df2f194e45215fe80dcf.jpg

Лучшие военные оркестры, танцевальные ансамбли, выступления артистов — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Красочные кадры — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, спасская башня