https://ria.ru/20240826/fas-1968462159.html
ФАС возбудила дело против "Просвещения" из-за высоких цен на учебники
ФАС возбудила дело против "Просвещения" из-за высоких цен на учебники - РИА Новости, 26.08.2024
ФАС возбудила дело против "Просвещения" из-за высоких цен на учебники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело против издательства "Просвещение" из-за монопольно высоких цен на учебники по истории,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:17
2024-08-26T11:17
2024-08-26T15:11
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просвещение
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело против издательства "Просвещение" из-за монопольно высоких цен на учебники по истории, заявила служба. "ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение". Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории", — отметили в ведомстве. В ФАС указали, что издательство занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11-х классов. Там добавили, что по итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства служба выявила признаки установления им монопольно высоких цен на продукцию. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП, указали в ФАС. В апреле служба возбудила против "Просвещения" аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. Сейчас оно находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20240517/kravtsov-1946691180.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , россия, общество
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Просвещение , Россия, Общество
ФАС возбудила дело против "Просвещения" из-за высоких цен на учебники
ФАС возбудила второе дело против "Просвещения" из-за высоких цен на учебники
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело против издательства "Просвещение" из-за монопольно высоких цен на учебники по истории, заявила служба.
«
"ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение". Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории", — отметили в ведомстве.
В ФАС указали, что издательство занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11-х классов.
Там добавили, что по итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства служба выявила признаки установления им монопольно высоких цен на продукцию. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП, указали в ФАС.
В апреле служба возбудила против "Просвещения" аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. Сейчас оно находится на рассмотрении.