https://ria.ru/20240826/fap-1968603564.html

На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей

На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей - РИА Новости, 26.08.2024

На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке с населением около 600 жителей в Брюховецком районе Кубани, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:12

2024-08-26T19:12

2024-08-26T19:13

краснодарский край

общество

брюховецкий район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке с населением около 600 жителей в Брюховецком районе Кубани, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. "Сегодня в поселке Лиманский Брюховецкого района открылся новый ФАП. Теперь 592 жителя посёлка могут получить качественную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию и вакцинироваться недалеко от дома", - написала Минькова в Telegram-канале. Она добавила, что медучреждение появилось благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Объект полностью укомплектован штатом сотрудников, в нем. оборудована процедурная, смотровая, а также кабинеты акушерской помощи и вакцинации. Здесь смогут получать помощь и маломобильные граждане, отметила вице-губернатор. Как уточнили РИА Новости в администрации региона ФАП построен за счёт федерального и краевого финансирования.

https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html

брюховецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, брюховецкий район, краснодарский край