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На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей
На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей - РИА Новости, 26.08.2024
На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке с населением около 600 жителей в Брюховецком районе Кубани, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:12
2024-08-26T19:12
2024-08-26T19:13
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брюховецкий район
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке с населением около 600 жителей в Брюховецком районе Кубани, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. "Сегодня в поселке Лиманский Брюховецкого района открылся новый ФАП. Теперь 592 жителя посёлка могут получить качественную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию и вакцинироваться недалеко от дома", - написала Минькова в Telegram-канале. Она добавила, что медучреждение появилось благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Объект полностью укомплектован штатом сотрудников, в нем. оборудована процедурная, смотровая, а также кабинеты акушерской помощи и вакцинации. Здесь смогут получать помощь и маломобильные граждане, отметила вице-губернатор. Как уточнили РИА Новости в администрации региона ФАП построен за счёт федерального и краевого финансирования.
https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, брюховецкий район, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Брюховецкий район, Краснодарский край