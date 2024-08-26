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На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей - РИА Новости, 26.08.2024
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Краснодарский край
 
19:12 26.08.2024 (обновлено: 19:13 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/fap-1968603564.html
На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей
На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей - РИА Новости, 26.08.2024
На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке с населением около 600 жителей в Брюховецком районе Кубани, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:12
2024-08-26T19:13
краснодарский край
общество
брюховецкий район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке с населением около 600 жителей в Брюховецком районе Кубани, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. "Сегодня в поселке Лиманский Брюховецкого района открылся новый ФАП. Теперь 592 жителя посёлка могут получить качественную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию и вакцинироваться недалеко от дома", - написала Минькова в Telegram-канале. Она добавила, что медучреждение появилось благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Объект полностью укомплектован штатом сотрудников, в нем. оборудована процедурная, смотровая, а также кабинеты акушерской помощи и вакцинации. Здесь смогут получать помощь и маломобильные граждане, отметила вице-губернатор. Как уточнили РИА Новости в администрации региона ФАП построен за счёт федерального и краевого финансирования.
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брюховецкий район
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общество, брюховецкий район, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Брюховецкий район, Краснодарский край

На Кубани открыли ФАП в поселке, где проживает почти 600 жителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФельдшерско-акушерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фельдшерско-акушерский пункт . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посёлке с населением около 600 жителей в Брюховецком районе Кубани, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.
«
"Сегодня в поселке Лиманский Брюховецкого района открылся новый ФАП. Теперь 592 жителя посёлка могут получить качественную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию и вакцинироваться недалеко от дома", - написала Минькова в Telegram-канале.
Она добавила, что медучреждение появилось благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Объект полностью укомплектован штатом сотрудников, в нем. оборудована процедурная, смотровая, а также кабинеты акушерской помощи и вакцинации. Здесь смогут получать помощь и маломобильные граждане, отметила вице-губернатор.
Как уточнили РИА Новости в администрации региона ФАП построен за счёт федерального и краевого финансирования.
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