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Жители поврежденного при атаке дронов дома в Энгельсе вернулись в квартиры
Жители поврежденного при атаке дронов дома в Энгельсе вернулись в квартиры - РИА Новости, 26.08.2024
Жители поврежденного при атаке дронов дома в Энгельсе вернулись в квартиры
Жители поврежденного после атаки БПЛА многоквартирного дома в Энгельсе уже смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Роман Бусаргин в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:20
2024-08-26T15:20
2024-08-26T15:20
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
роман бусаргин
саратовская область
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жители поврежденного после атаки БПЛА многоквартирного дома в Энгельсе уже смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. "В домах, которые оказались повреждены в результате атаки БПЛА, идут аварийно-восстановительные работы... В Энгельсе жильцы после обследования здания уже смогли попасть в свои квартиры. На месте работают представители ресурсоснабжающих организаций", - написал губернатор.
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происшествия, энгельс, роман бусаргин, саратовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Роман Бусаргин, Саратовская область, Вооруженные силы Украины
Жители поврежденного при атаке дронов дома в Энгельсе вернулись в квартиры
Жители поврежденной после атаки БПЛА многоэтажки под Саратовом вернулись домой