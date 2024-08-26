https://ria.ru/20240826/engels-1968540325.html

Жители поврежденного при атаке дронов дома в Энгельсе вернулись в квартиры

Жители поврежденного при атаке дронов дома в Энгельсе вернулись в квартиры - РИА Новости, 26.08.2024

Жители поврежденного при атаке дронов дома в Энгельсе вернулись в квартиры

Жители поврежденного после атаки БПЛА многоквартирного дома в Энгельсе уже смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Роман Бусаргин в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:20

2024-08-26T15:20

2024-08-26T15:20

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

роман бусаргин

саратовская область

вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жители поврежденного после атаки БПЛА многоквартирного дома в Энгельсе уже смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. "В домах, которые оказались повреждены в результате атаки БПЛА, идут аварийно-восстановительные работы... В Энгельсе жильцы после обследования здания уже смогли попасть в свои квартиры. На месте работают представители ресурсоснабжающих организаций", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968509697.html

энгельс

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происшествия, энгельс, роман бусаргин, саратовская область, вооруженные силы украины