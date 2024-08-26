Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь
Жителям дома в Энгельсе, поврежденного обломками БПЛА, окажут адресную помощь
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирного дома, пострадавшего после атаки беспилотника на Энгельс, город-спутник Саратова, будет оказана адресная помощь, в ближайшее время начнется восстановление окон и газоснабжения, сообщил и.о. главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
"С губернатором... приехал к дому на улице Пушкина, который сегодня был поврежден в результате атаки беспилотника. Пострадавших нет. Все экстренные службы работают. Оперативно обследуется сам дом, конструктивные элементы, коммуникации. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению газоснабжения, будут заменены окна, чтобы жильцы смогли вернуться в квартиры. Людям будет оказана адресная помощь", - написал Исаев.
Он подчеркнул, что всю необходимую информацию до людей доведут специалисты районной администрации, которые работают на месте.
"Прошу всех жителей Энгельса проявить понимание и не распространять в чатах и социальных сетях никакой информации, кроме официальной", - добавил и.о. главы района.