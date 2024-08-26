https://ria.ru/20240826/engels-1968432439.html

Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь

Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь - РИА Новости, 26.08.2024

Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь

Жителям многоквартирного дома, пострадавшего после атаки беспилотника на Энгельс, город-спутник Саратова, будет оказана адресная помощь, в ближайшее время... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:41

2024-08-26T08:41

2024-08-26T09:14

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратов

энгельсский район

михаил исаев

роман бусаргин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968434629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39b2831cdd1f7212eee490bb72bba521.jpg

САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирного дома, пострадавшего после атаки беспилотника на Энгельс, город-спутник Саратова, будет оказана адресная помощь, в ближайшее время начнется восстановление окон и газоснабжения, сообщил и.о. главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев в своем Telegram-канале. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "С губернатором... приехал к дому на улице Пушкина, который сегодня был поврежден в результате атаки беспилотника. Пострадавших нет. Все экстренные службы работают. Оперативно обследуется сам дом, конструктивные элементы, коммуникации. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению газоснабжения, будут заменены окна, чтобы жильцы смогли вернуться в квартиры. Людям будет оказана адресная помощь", - написал Исаев. Он подчеркнул, что всю необходимую информацию до людей доведут специалисты районной администрации, которые работают на месте. "Прошу всех жителей Энгельса проявить понимание и не распространять в чатах и социальных сетях никакой информации, кроме официальной", - добавил и.о. главы района.

https://ria.ru/20240826/aeroport-1968432178.html

https://ria.ru/20240826/saratov-1968423791.html

энгельс

саратов

энгельсский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, энгельс, саратов, энгельсский район, михаил исаев, роман бусаргин