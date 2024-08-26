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Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь - РИА Новости, 26.08.2024
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08:41 26.08.2024 (обновлено: 09:14 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/engels-1968432439.html
Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь
Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь - РИА Новости, 26.08.2024
Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь
Жителям многоквартирного дома, пострадавшего после атаки беспилотника на Энгельс, город-спутник Саратова, будет оказана адресная помощь, в ближайшее время... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:41
2024-08-26T09:14
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратов
энгельсский район
михаил исаев
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирного дома, пострадавшего после атаки беспилотника на Энгельс, город-спутник Саратова, будет оказана адресная помощь, в ближайшее время начнется восстановление окон и газоснабжения, сообщил и.о. главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев в своем Telegram-канале. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "С губернатором... приехал к дому на улице Пушкина, который сегодня был поврежден в результате атаки беспилотника. Пострадавших нет. Все экстренные службы работают. Оперативно обследуется сам дом, конструктивные элементы, коммуникации. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению газоснабжения, будут заменены окна, чтобы жильцы смогли вернуться в квартиры. Людям будет оказана адресная помощь", - написал Исаев. Он подчеркнул, что всю необходимую информацию до людей доведут специалисты районной администрации, которые работают на месте. "Прошу всех жителей Энгельса проявить понимание и не распространять в чатах и социальных сетях никакой информации, кроме официальной", - добавил и.о. главы района.
https://ria.ru/20240826/aeroport-1968432178.html
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происшествия, энгельс, саратов, энгельсский район, михаил исаев, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратов, Энгельсский район, Михаил Исаев, Роман Бусаргин
Жителям дома в Энгельсе, поврежденного при атаке дрона, окажут помощь

Жителям дома в Энгельсе, поврежденного обломками БПЛА, окажут адресную помощь

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирного дома, пострадавшего после атаки беспилотника на Энгельс, город-спутник Саратова, будет оказана адресная помощь, в ближайшее время начнется восстановление окон и газоснабжения, сообщил и.о. главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
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"С губернатором... приехал к дому на улице Пушкина, который сегодня был поврежден в результате атаки беспилотника. Пострадавших нет. Все экстренные службы работают. Оперативно обследуется сам дом, конструктивные элементы, коммуникации. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению газоснабжения, будут заменены окна, чтобы жильцы смогли вернуться в квартиры. Людям будет оказана адресная помощь", - написал Исаев.
Он подчеркнул, что всю необходимую информацию до людей доведут специалисты районной администрации, которые работают на месте.
"Прошу всех жителей Энгельса проявить понимание и не распространять в чатах и социальных сетях никакой информации, кроме официальной", - добавил и.о. главы района.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовЭнгельсский районМихаил ИсаевРоман Бусаргин
 
 
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