https://ria.ru/20240826/engels-1968430370.html
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА
Несколько автомобилей повреждены обломками ликвидированного беспилотника в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщил и.о. главы района Михаил Исаев в своем... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:18
2024-08-26T08:18
2024-08-26T09:15
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей повреждены обломками ликвидированного беспилотника в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщил и.о. главы района Михаил Исаев в своем Telegram-канале."Проверяется прилегающая территория. Несколько автомобилей были повреждены обломками - проводится оценка ущерба", - написал он.Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968425762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энгельс, саратов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Саратов, Происшествия
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками украинских беспилотников