https://ria.ru/20240826/engels-1968430370.html

В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА

В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024

В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА

Несколько автомобилей повреждены обломками ликвидированного беспилотника в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщил и.о. главы района Михаил Исаев в своем... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:18

2024-08-26T08:18

2024-08-26T09:15

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей повреждены обломками ликвидированного беспилотника в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщил и.о. главы района Михаил Исаев в своем Telegram-канале."Проверяется прилегающая территория. Несколько автомобилей были повреждены обломками - проводится оценка ущерба", - написал он.Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельс, саратов, происшествия