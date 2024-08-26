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В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 26.08.2024 (обновлено: 09:15 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/engels-1968430370.html
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА
Несколько автомобилей повреждены обломками ликвидированного беспилотника в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщил и.о. главы района Михаил Исаев в своем... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:18
2024-08-26T09:15
специальная военная операция на украине
энгельс
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей повреждены обломками ликвидированного беспилотника в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщил и.о. главы района Михаил Исаев в своем Telegram-канале."Проверяется прилегающая территория. Несколько автомобилей были повреждены обломками - проводится оценка ущерба", - написал он.Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968425762.html
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энгельс, саратов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Саратов, Происшествия
В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками БПЛА

В Энгельсе несколько автомобилей повреждены обломками украинских беспилотников

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей повреждены обломками ликвидированного беспилотника в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщил и.о. главы района Михаил Исаев в своем Telegram-канале.
"Проверяется прилегающая территория. Несколько автомобилей были повреждены обломками - проводится оценка ущерба", - написал он.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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