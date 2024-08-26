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В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 26.08.2024 (обновлено: 07:07 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/engels-1968422121.html
В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома
В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома - РИА Новости, 26.08.2024
В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома
ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:48
2024-08-26T07:07
специальная военная операция на украине
саратов
энгельс
происшествия
роман бусаргин
саратовская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.&quot;Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме&quot;, — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе 27 июля.
https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968392260.html
саратов
энгельс
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саратов, энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Энгельс, Происшествия, Роман Бусаргин, Саратовская область
В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома

Губернатор Бусаргин: обломки БПЛА ВСУ попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудники правоохранительных органов и МЧС на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Саратове
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
«

"Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — написал он.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе 27 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовЭнгельсПроисшествияРоман БусаргинСаратовская область
 
 
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