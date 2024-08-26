https://ria.ru/20240826/engels-1968422121.html

В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома

В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома - РИА Новости, 26.08.2024

В результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома

ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T05:48

2024-08-26T05:48

2024-08-26T07:07

специальная военная операция на украине

саратов

энгельс

происшествия

роман бусаргин

саратовская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин."Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе 27 июля.

https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968392260.html

саратов

энгельс

саратовская область

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саратов, энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область