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Путин обсудил с правительством рост экономики и доходов россиян - РИА Новости, 26.08.2024
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12:39 26.08.2024 (обновлено: 14:20 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ekonomika-1968489502.html
Путин обсудил с правительством рост экономики и доходов россиян
Путин обсудил с правительством рост экономики и доходов россиян - РИА Новости, 26.08.2024
Путин обсудил с правительством рост экономики и доходов россиян
Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам, которые имеют системное значение для экономики и повышения доходов... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:39
2024-08-26T14:20
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам, которые имеют системное значение для экономики и повышения доходов россиян. "Сегодня в нашей повестке вопросы, имеющие системное значение для отечественной экономики, для обеспечения ее устойчивого и, подчеркну, долгосрочного роста. А это основа для всех наших стратегических планов по развитию страны, регионов, городов и поселков, для повышения доходов и качества жизни российских семей", — сказал он.Глава государства отметил, что, по оценке, ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6 процента.Президент подчеркнул, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами.Так, безработица в стране остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4 процента. Уверенно чувствуют себя отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, а предприятия и трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы.Также остается сильным потребительский рост. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8 процента. Как объяснил президент, такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат, который в реальном выражении с учетом инфляции составил 10,1 процента за январь — май текущего года.Путин отметил, что рост экономики и зарплат позитивно отражается на федеральном бюджете: за первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей, на 36 процентов превысив показатели прошлого года. При этом почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.Говоря о денежно-кредитной политике, Путин указал, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Он отметил, что, по оценкам экспертов, именно ситуация с ростом кредитования бизнеса и увеличением задолженности по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.Президент обратил внимание правительства и ЦБ на необходимость повышения эффективности скоординированных действий по снижению инфляции."Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", — указал глава государства.Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому — со стороны граждан, так и инвестиционному — со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.Путин отметил, что власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства.&quot;Надо укреплять инфраструктурный каркас, развивать цифровые платформы, электронные сервисы для поддержки деловой активности для выхода новых отечественных компаний на внутренний и внешний рынки, для расширения торговых, кооперационных связей между предприятиями, регионами с зарубежными странами&quot;, — указал президент.Путин также назвал очень важным, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин

Путин обсудил с правительством рост экономики и доходов россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам, которые имеют системное значение для экономики и повышения доходов россиян.
«
"Сегодня в нашей повестке вопросы, имеющие системное значение для отечественной экономики, для обеспечения ее устойчивого и, подчеркну, долгосрочного роста. А это основа для всех наших стратегических планов по развитию страны, регионов, городов и поселков, для повышения доходов и качества жизни российских семей", — сказал он.
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Глава государства отметил, что, по оценке, ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6 процента.
Президент подчеркнул, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами.
Так, безработица в стране остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4 процента. Уверенно чувствуют себя отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, а предприятия и трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы.
Также остается сильным потребительский рост. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8 процента. Как объяснил президент, такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат, который в реальном выражении с учетом инфляции составил 10,1 процента за январь — май текущего года.
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Путин отметил, что рост экономики и зарплат позитивно отражается на федеральном бюджете: за первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей, на 36 процентов превысив показатели прошлого года. При этом почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.
Говоря о денежно-кредитной политике, Путин указал, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Он отметил, что, по оценкам экспертов, именно ситуация с ростом кредитования бизнеса и увеличением задолженности по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.
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6 мая, 15:58
Президент обратил внимание правительства и ЦБ на необходимость повышения эффективности скоординированных действий по снижению инфляции.
«
"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", — указал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому — со стороны граждан, так и инвестиционному — со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.
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Путин отметил, что власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства.
«

"Надо укреплять инфраструктурный каркас, развивать цифровые платформы, электронные сервисы для поддержки деловой активности для выхода новых отечественных компаний на внутренний и внешний рынки, для расширения торговых, кооперационных связей между предприятиями, регионами с зарубежными странами", — указал президент.

Путин также назвал очень важным, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике
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