https://ria.ru/20240826/efir-1968461527.html

В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет

В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет - РИА Новости, 26.08.2024

В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет

В прямом эфире украинского телеканала "Рада" пропал свет, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:14

2024-08-26T11:14

2024-08-26T15:46

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В прямом эфире украинского телеканала "Рада" пропал свет, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Пишут, что во время ракетной атаки отключился свет в студии телемарафона", — говорится в публикации.В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он сообщил подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.Польша подняла в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников. В Варшаве заявили, что это якобы связано с действиями российских ВКС на Западной Украине.

https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html

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в мире, украина, ивано-франковск, одесса, сергей лебедев, страна.ua, воздушно-космические силы россии, политика