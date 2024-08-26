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В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет - РИА Новости, 26.08.2024
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11:14 26.08.2024 (обновлено: 15:46 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/efir-1968461527.html
В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет
В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет - РИА Новости, 26.08.2024
В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет
В прямом эфире украинского телеканала "Рада" пропал свет, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:14
2024-08-26T15:46
в мире
украина
ивано-франковск
одесса
сергей лебедев
страна.ua
воздушно-космические силы россии
политика
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В прямом эфире украинского телеканала "Рада" пропал свет, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Пишут, что во время ракетной атаки отключился свет в студии телемарафона", — говорится в публикации.В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он сообщил подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.Польша подняла в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников. В Варшаве заявили, что это якобы связано с действиями российских ВКС на Западной Украине.
https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html
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в мире, украина, ивано-франковск, одесса, сергей лебедев, страна.ua, воздушно-космические силы россии, политика
В мире, Украина, Ивано-Франковск, Одесса, Сергей Лебедев, Страна.ua, Воздушно-космические силы России, Политика
В прямом эфире украинского новостного канала отключился свет

В прямом эфире украинского телеканала "Рада" отключился свет

© Фото : соцсетиДым на месте удара на территории Украины
Дым на месте удара на территории Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте удара на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В прямом эфире украинского телеканала "Рада" пропал свет, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«
"Пишут, что во время ракетной атаки отключился свет в студии телемарафона", — говорится в публикации.
Стоп-кадр украинского телемарафона, во время которого в студии погас свет
Стоп-кадр украинского телемарафона, во время которого в студии погас свет - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Стоп-кадр украинского телемарафона, во время которого в студии погас свет
В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он сообщил подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.
Польша подняла в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников. В Варшаве заявили, что это якобы связано с действиями российских ВКС на Западной Украине.
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