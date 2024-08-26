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Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 26.08.2024 (обновлено: 14:45 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/dzerzhinsk-1968450284.html
Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска
Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска - РИА Новости, 26.08.2024
Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска
Российские военные отодвигают противника в направлении Дзержинска (украинское название — Торецк), откуда украинские боевики обстреливают Горловку, сообщил глава РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:16
2024-08-26T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
горловка
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные отодвигают противника в направлении Дзержинска (украинское название — Торецк), откуда украинские боевики обстреливают Горловку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканал "Россия 24". &quot;Мы фиксируем, что обстрелы происходят преимущественно с Кураховского направления, именно поэтому очень внимательно следим, как продвигаются в этом направлении наши подразделения, чтобы отодвинуть противника. Ну а сама Горловка обстреливается со стороны Дзержинска, и там тоже мы видим активную работу наших подразделений, мы видим, как отодвигают (противника. — Прим. ред.)&quot;, — сказал он.По его словам, под обстрелами все еще остаются два района Донецка — Кировский и Петровский, а также часть Горловки. Только за последнюю неделю пять человек погибли, еще 54 пострадали в результате атак ВСУ, добавил Пушилин. Он также подчеркнул, что единственный способ прекратить обстрелы мирных городов ДНР — отодвинуть противника, чтобы он не имел физической возможности доставать до населенных пунктов Донбасса.Торецк (до 2016 года — Дзержинск) расположен в десяти километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявили принудительную эвакуацию населения.
https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html
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россия
донецк
донецкая народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка
Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска

Пушилин: ВС России отодвигают противника в районе Дзержинска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные отодвигают противника в направлении Дзержинска (украинское название — Торецк), откуда украинские боевики обстреливают Горловку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканал "Россия 24".
«

"Мы фиксируем, что обстрелы происходят преимущественно с Кураховского направления, именно поэтому очень внимательно следим, как продвигаются в этом направлении наши подразделения, чтобы отодвинуть противника. Ну а сама Горловка обстреливается со стороны Дзержинска, и там тоже мы видим активную работу наших подразделений, мы видим, как отодвигают (противника. — Прим. ред.)", — сказал он.

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По его словам, под обстрелами все еще остаются два района Донецка — Кировский и Петровский, а также часть Горловки. Только за последнюю неделю пять человек погибли, еще 54 пострадали в результате атак ВСУ, добавил Пушилин.
Он также подчеркнул, что единственный способ прекратить обстрелы мирных городов ДНР — отодвинуть противника, чтобы он не имел физической возможности доставать до населенных пунктов Донбасса.
Торецк (до 2016 года — Дзержинск) расположен в десяти километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявили принудительную эвакуацию населения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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