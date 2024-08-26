https://ria.ru/20240826/dzerzhinsk-1968450284.html

Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска

Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска - РИА Новости, 26.08.2024

Российские бойцы продвинулись в районе Дзержинска

Российские военные отодвигают противника в направлении Дзержинска (украинское название — Торецк), откуда украинские боевики обстреливают Горловку, сообщил глава РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:16

2024-08-26T10:16

2024-08-26T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика

горловка

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные отодвигают противника в направлении Дзержинска (украинское название — Торецк), откуда украинские боевики обстреливают Горловку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканал "Россия 24". "Мы фиксируем, что обстрелы происходят преимущественно с Кураховского направления, именно поэтому очень внимательно следим, как продвигаются в этом направлении наши подразделения, чтобы отодвинуть противника. Ну а сама Горловка обстреливается со стороны Дзержинска, и там тоже мы видим активную работу наших подразделений, мы видим, как отодвигают (противника. — Прим. ред.)", — сказал он.По его словам, под обстрелами все еще остаются два района Донецка — Кировский и Петровский, а также часть Горловки. Только за последнюю неделю пять человек погибли, еще 54 пострадали в результате атак ВСУ, добавил Пушилин. Он также подчеркнул, что единственный способ прекратить обстрелы мирных городов ДНР — отодвинуть противника, чтобы он не имел физической возможности доставать до населенных пунктов Донбасса.Торецк (до 2016 года — Дзержинск) расположен в десяти километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявили принудительную эвакуацию населения.

https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, горловка