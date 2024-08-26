https://ria.ru/20240826/dtp-1968423650.html
При столкновении "Камаза" и легковушки в Кузбассе погибли три человека
При столкновении "Камаза" и легковушки в Кузбассе погибли три человека - РИА Новости, 26.08.2024
При столкновении "Камаза" и легковушки в Кузбассе погибли три человека
"Камаз" выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковушкой в Тяжинском округе Кемеровской области, погибли трое, возбуждено... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T06:42
2024-08-26T06:42
2024-08-26T10:47
россия
кемеровская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 авг – РИА Новости. "Камаз" выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковушкой в Тяжинском округе Кемеровской области, погибли трое, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Ведомство уточняет, что авария произошла накануне около 17.10 (13.10 мск) на 540 километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Тяжинском муниципальном округе. "Предварительно установлено, что 58-летний водитель грузовика "Камаз" выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем ВА3-2112, который двигался на разрешающий сигнал. В результате аварии на месте погибли пассажиры легкового автомобиля: 41-летняя женщина и 12-летний ребенок. 46-летний водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу", – сообщает ведомство. По факту ДТП проводится проверка. "Следователем ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html
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россия, кемеровская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, происшествия
Россия, Кемеровская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Происшествия
При столкновении "Камаза" и легковушки в Кузбассе погибли три человека
В Кузбассе в результате столкновение "Камаза" и легковушки погибли три человека
КЕМЕРОВО, 26 авг – РИА Новости. "Камаз" выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковушкой в Тяжинском округе Кемеровской области, погибли трое, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Ведомство уточняет, что авария произошла накануне около 17.10 (13.10 мск) на 540 километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Тяжинском муниципальном округе.
"Предварительно установлено, что 58-летний водитель грузовика "Камаз" выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем ВА3-2112, который двигался на разрешающий сигнал. В результате аварии на месте погибли пассажиры легкового автомобиля: 41-летняя женщина и 12-летний ребенок. 46-летний водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу", – сообщает ведомство.
По факту ДТП проводится проверка.
"Следователем ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.