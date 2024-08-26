https://ria.ru/20240826/drony-1968596400.html
Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА
Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА
Тамбовское предприятие по сборке FPV-дронов "Бекас" выпускает более 350 беспилотников в месяц, с конца 2023 года увеличив производство более чем на треть, а... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:36
2024-08-26T18:36
2024-08-26T18:36
надежные люди
россия
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962799674_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40ddafba9722ffd5b2e23047e6ca9a9c.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Тамбовское предприятие по сборке FPV-дронов "Бекас" выпускает более 350 беспилотников в месяц, с конца 2023 года увеличив производство более чем на треть, а также приступило к использованию отечественных двигателей, рассказал РИА Новости на этноспортивных играх "Атмановские кулачки" представитель компании Роман Ватулин. В декабре 2023 года сообщалось, что Тамбовский хлебокомбинат, попавший под санкции США из-за сборки БПЛА "Бекас", в свободное от основной работы сотрудников время собирает около 250 FPV-дронов ежемесячно. "Мы представляем четыре вида дронов: это дрон учебный, грузоподъёмностью 700 граммов, и дроны грузоподъемностью 2,5 килограмма, 3,5 килограмма, и последняя наша разработка – на 4,5 килограмма. Мы тесно работаем с нашими ребятами. В месяц их делают больше 350", – рассказал Ватулин. Предприятие начало выпускать дроны с российскими двигателями, уточнил он. "Начали в Уфе производить двигатели. Мы связались с этими ребятами, с завода, они нам дали образцы, мы их протестировали, и я вам скажу, что они не уступают китайским движкам.", – добавил Ватулин. "Атмановские кулачки", на которых были представлены дроны "Бекас" и Федерация гонок дронов Тамбовской области – титульные игры Федерации этноспорта России и этноспортивный фестиваль, посвященный традиционным русским боям "стенка на стенку". В них также включены соревнования по традиционной русской борьбе за-вороток, в которых в этом году приняли участие также спортсмены из Турции, КНР, Мали, Конго и Узбекистана. "Атмановские кулачки" проводятся в Тамбовской области в селе Атманов Угол с 2010 года. Согласно информации на сайте игр, в 2014 году они были включены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а в 2017 году министерство культуры РФ присвоило им статус национального события. Фестиваль по традиции проходят в последние выходные августа и приурочен к Успению Пресвятой Богородицы – престольному празднику храма села Атманов Угол.
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968550080.html
https://ria.ru/20240826/protezy-1968124461.html
россия
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962799674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4fd0d9e8c9f4b2ad1ad8e1efadc59ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тамбовская область
Надежные люди, Россия, Тамбовская область
Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА
Попавший под санкции США Тамбовский хлебокомбинат увеличил выпуск дронов
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Тамбовское предприятие по сборке FPV-дронов "Бекас" выпускает более 350 беспилотников в месяц, с конца 2023 года увеличив производство более чем на треть, а также приступило к использованию отечественных двигателей, рассказал РИА Новости на этноспортивных играх "Атмановские кулачки" представитель компании Роман Ватулин.
В декабре 2023 года сообщалось, что Тамбовский хлебокомбинат, попавший под санкции США
из-за сборки БПЛА "Бекас", в свободное от основной работы сотрудников время собирает около 250 FPV-дронов ежемесячно.
"Мы представляем четыре вида дронов: это дрон учебный, грузоподъёмностью 700 граммов, и дроны грузоподъемностью 2,5 килограмма, 3,5 килограмма, и последняя наша разработка – на 4,5 килограмма. Мы тесно работаем с нашими ребятами. В месяц их делают больше 350", – рассказал Ватулин.
Предприятие начало выпускать дроны с российскими двигателями, уточнил он.
"Начали в Уфе
производить двигатели. Мы связались с этими ребятами, с завода, они нам дали образцы, мы их протестировали, и я вам скажу, что они не уступают китайским движкам.", – добавил Ватулин.
"Атмановские кулачки", на которых были представлены дроны "Бекас" и Федерация гонок дронов Тамбовской области
– титульные игры Федерации этноспорта России
и этноспортивный фестиваль, посвященный традиционным русским боям "стенка на стенку". В них также включены соревнования по традиционной русской борьбе за-вороток, в которых в этом году приняли участие также спортсмены из Турции
, КНР
, Мали
, Конго и Узбекистана
.
"Атмановские кулачки" проводятся в Тамбовской области в селе Атманов Угол с 2010 года. Согласно информации на сайте игр, в 2014 году они были включены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а в 2017 году министерство культуры РФ присвоило им статус национального события. Фестиваль по традиции проходят в последние выходные августа и приурочен к Успению Пресвятой Богородицы – престольному празднику храма села Атманов Угол.