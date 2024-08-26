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Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
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18:36 26.08.2024
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Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА
Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА
Тамбовское предприятие по сборке FPV-дронов "Бекас" выпускает более 350 беспилотников в месяц, с конца 2023 года увеличив производство более чем на треть, а... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:36
2024-08-26T18:36
надежные люди
россия
тамбовская область
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Тамбовское предприятие по сборке FPV-дронов "Бекас" выпускает более 350 беспилотников в месяц, с конца 2023 года увеличив производство более чем на треть, а также приступило к использованию отечественных двигателей, рассказал РИА Новости на этноспортивных играх "Атмановские кулачки" представитель компании Роман Ватулин. В декабре 2023 года сообщалось, что Тамбовский хлебокомбинат, попавший под санкции США из-за сборки БПЛА "Бекас", в свободное от основной работы сотрудников время собирает около 250 FPV-дронов ежемесячно. "Мы представляем четыре вида дронов: это дрон учебный, грузоподъёмностью 700 граммов, и дроны грузоподъемностью 2,5 килограмма, 3,5 килограмма, и последняя наша разработка – на 4,5 килограмма. Мы тесно работаем с нашими ребятами. В месяц их делают больше 350", – рассказал Ватулин. Предприятие начало выпускать дроны с российскими двигателями, уточнил он. "Начали в Уфе производить двигатели. Мы связались с этими ребятами, с завода, они нам дали образцы, мы их протестировали, и я вам скажу, что они не уступают китайским движкам.", – добавил Ватулин. "Атмановские кулачки", на которых были представлены дроны "Бекас" и Федерация гонок дронов Тамбовской области – титульные игры Федерации этноспорта России и этноспортивный фестиваль, посвященный традиционным русским боям "стенка на стенку". В них также включены соревнования по традиционной русской борьбе за-вороток, в которых в этом году приняли участие также спортсмены из Турции, КНР, Мали, Конго и Узбекистана. "Атмановские кулачки" проводятся в Тамбовской области в селе Атманов Угол с 2010 года. Согласно информации на сайте игр, в 2014 году они были включены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а в 2017 году министерство культуры РФ присвоило им статус национального события. Фестиваль по традиции проходят в последние выходные августа и приурочен к Успению Пресвятой Богородицы – престольному празднику храма села Атманов Угол.
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968550080.html
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РИА Новости
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96
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россия, тамбовская область
Надежные люди, Россия, Тамбовская область
Тамбовский хлебокомбинат более чем на треть увеличил выпуск БПЛА

Попавший под санкции США Тамбовский хлебокомбинат увеличил выпуск дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДроны
Дроны - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Тамбовское предприятие по сборке FPV-дронов "Бекас" выпускает более 350 беспилотников в месяц, с конца 2023 года увеличив производство более чем на треть, а также приступило к использованию отечественных двигателей, рассказал РИА Новости на этноспортивных играх "Атмановские кулачки" представитель компании Роман Ватулин.
В декабре 2023 года сообщалось, что Тамбовский хлебокомбинат, попавший под санкции США из-за сборки БПЛА "Бекас", в свободное от основной работы сотрудников время собирает около 250 FPV-дронов ежемесячно.
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"Мы представляем четыре вида дронов: это дрон учебный, грузоподъёмностью 700 граммов, и дроны грузоподъемностью 2,5 килограмма, 3,5 килограмма, и последняя наша разработка – на 4,5 килограмма. Мы тесно работаем с нашими ребятами. В месяц их делают больше 350", – рассказал Ватулин.
Предприятие начало выпускать дроны с российскими двигателями, уточнил он.
"Начали в Уфе производить двигатели. Мы связались с этими ребятами, с завода, они нам дали образцы, мы их протестировали, и я вам скажу, что они не уступают китайским движкам.", – добавил Ватулин.
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"Атмановские кулачки", на которых были представлены дроны "Бекас" и Федерация гонок дронов Тамбовской области – титульные игры Федерации этноспорта России и этноспортивный фестиваль, посвященный традиционным русским боям "стенка на стенку". В них также включены соревнования по традиционной русской борьбе за-вороток, в которых в этом году приняли участие также спортсмены из Турции, КНР, Мали, Конго и Узбекистана.
"Атмановские кулачки" проводятся в Тамбовской области в селе Атманов Угол с 2010 года. Согласно информации на сайте игр, в 2014 году они были включены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а в 2017 году министерство культуры РФ присвоило им статус национального события. Фестиваль по традиции проходят в последние выходные августа и приурочен к Успению Пресвятой Богородицы – престольному празднику храма села Атманов Угол.
 
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