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Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР
В контролируемых ВСУ районах ДНР расширили зону принудительной эвакуации, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Вадим... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:55
2024-08-26T16:55
2024-08-26T17:18
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В контролируемых ВСУ районах ДНР расширили зону принудительной эвакуации, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. "Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", — написал он. Филашкин заявил, что соответствующее решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет проводиться в почти 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки. На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968464028.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР
Глава Донецкой ОВА Филашкин: зона принудительной эвакуации расширена