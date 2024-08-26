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Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 26.08.2024
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16:55 26.08.2024 (обновлено: 17:18 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/dnr-1968569615.html
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР
В контролируемых ВСУ районах ДНР расширили зону принудительной эвакуации, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Вадим... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:55
2024-08-26T17:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В контролируемых ВСУ районах ДНР расширили зону принудительной эвакуации, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. "Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", — написал он. Филашкин заявил, что соответствующее решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет проводиться в почти 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки. На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968464028.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР

Глава Донецкой ОВА Филашкин: зона принудительной эвакуации расширена

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей с подконтрольных Киеву территорий ДНР
Эвакуация жителей с подконтрольных Киеву территорий ДНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей с подконтрольных Киеву территорий ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В контролируемых ВСУ районах ДНР расширили зону принудительной эвакуации, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.
«
"Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", — написал он.
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Филашкин заявил, что соответствующее решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет проводиться в почти 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.
На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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