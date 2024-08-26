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Более 46 тысяч объектов по дачной амнистии зарегистрировали в МО - РИА Новости, 26.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:15 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/dacha-1968590415.html
Более 46 тысяч объектов по дачной амнистии зарегистрировали в МО
Более 46 тысяч объектов по дачной амнистии зарегистрировали в МО - РИА Новости, 26.08.2024
Более 46 тысяч объектов по дачной амнистии зарегистрировали в МО
С начала 2024 года в Московской области зарегистрировали более 46,6 тысячи объектов недвижимости по дачной амнистии. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:15
2024-08-26T18:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. С начала 2024 года в Московской области зарегистрировали более 46,6 тысячи объектов недвижимости по дачной амнистии. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минимущества региона.В ведомстве отметили, что 34 тысячи зарегистрированных объектов являются индивидуальными жилыми домами общей площадью пять миллионов квадратных метров. Только в июле было зарегистрировано более 9,5 тысячи объектов."На сегодняшний день по регистрации недвижимости уже выполнено более 50% от плана, всего в этом году планируем поставить на учет 70 тысяч жилых домов и хозпостроек", – уточнила глава министерства Наталья Адигамова.Статистика свидетельствует, что больше всего объектов было зарегистрировано в Раменском – 730 построек. На втором месте разместился Дмитров (660 построек), а на третьем – Истра (592 постройки).Местным жителям напоминают, что подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или в Росреестре. Помощь в проведении процедуры оказывают сотрудники БТИ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 46 тысяч объектов по дачной амнистии зарегистрировали в МО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДачные поселки
Дачные поселки - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. С начала 2024 года в Московской области зарегистрировали более 46,6 тысячи объектов недвижимости по дачной амнистии. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минимущества региона.
В ведомстве отметили, что 34 тысячи зарегистрированных объектов являются индивидуальными жилыми домами общей площадью пять миллионов квадратных метров. Только в июле было зарегистрировано более 9,5 тысячи объектов.
«
"На сегодняшний день по регистрации недвижимости уже выполнено более 50% от плана, всего в этом году планируем поставить на учет 70 тысяч жилых домов и хозпостроек", – уточнила глава министерства Наталья Адигамова.
Статистика свидетельствует, что больше всего объектов было зарегистрировано в Раменском – 730 построек. На втором месте разместился Дмитров (660 построек), а на третьем – Истра (592 постройки).
Местным жителям напоминают, что подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или в Росреестре. Помощь в проведении процедуры оказывают сотрудники БТИ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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