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В Мурманской области запустят 33 новых пространства "СОПКИ" в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2024
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Мурманская область
 
11:41 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/chibis-1968471647.html
В Мурманской области запустят 33 новых пространства "СОПКИ" в 2024 году
В Мурманской области запустят 33 новых пространства "СОПКИ" в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2024
В Мурманской области запустят 33 новых пространства "СОПКИ" в 2024 году
Больше 30 новых пространств "СОПКИ", среди которых молодежные, семейные и спортивные объекты, планируется запустить в Мурманской области до конца 2024 года,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:41
2024-08-26T11:41
мурманская область
печенга
заполярный
андрей чибис
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МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Больше 30 новых пространств "СОПКИ", среди которых молодежные, семейные и спортивные объекты, планируется запустить в Мурманской области до конца 2024 года, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона. Одной из тем основной повестки оперативного совещания в региональном правительстве стала реализация молодежной политики в Мурманской области. В частности, на обсуждение были вынесены итоги запуска новых пространств сети "СОПКИ". Проект реализуется в рамках стратегического плана "На Севере – жить" по инициативе губернатора Мурманской области. "В планах на 2024 год запустить 33 новых объекта, в числе которых молодежные, семейные и спортивные "СОПКИ". Тем самым мы увеличим количество "СОПОК", где молодежь сможет проводить время с пользой, до 87", – отметил Чибис. Также глава региона подчеркнул, что самая масштабная работа ведется по реализации проекта "СОПКИ.СПОРТ". В Мурманской области с 2022 года созданы и функционируют 17 молодежных спортивных пространств. В этом году будет создано еще 21 новое пространство во всех крупных населенных пунктах. "В 2024 году будут запущены четыре новых пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" в Оленегорске-2, Печенге, Алакуртти и Заполярном. Два последних пространства уже открыты... Важно, что для наших семей "СОПКИ" станут не только местом для досуга. Посетители "СОПОК", в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут получить здесь консультации различных специалистов – психологов, работников соцзащиты и других", - отметил Чибис. Помимо этого, еще 8 пространств "СОПКИ" планируется открыть для молодежи в Североморске-3, в населенном пункте 27-й километр, в Алакуртти, Печенге и Мурманске. Первые "СОПКИ" появились в Мурманской области в 2021 году как ответ на вызов о недостаточном количестве современных молодежных пространств. Проект реализуются в рамках регионального плана "На Севере – жить", основанного на порядка 500 тысячах предложений северян. В 2022 году кластер получил новый вектор развития: параллельно с созданием масштабных спортивных объектов в Мурманской области появились первые семь пространств "СОПКИ.СПОРТ" для северян в возрасте до 35 лет, которые могут бесплатно заниматься физкультурой и спортом. Проект "СОПКИ.СЕМЬЯ" ориентирован, прежде всего, на повышение качества получения социальных услуг и человекоцентричности в социальной сфере.
https://ria.ru/20240809/murmansk-1965281673.html
https://ria.ru/20240806/chibis-1964448269.html
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печенга, заполярный, андрей чибис
Мурманская область, Печенга, Заполярный, Андрей Чибис

В Мурманской области запустят 33 новых пространства "СОПКИ" в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Больше 30 новых пространств "СОПКИ", среди которых молодежные, семейные и спортивные объекты, планируется запустить в Мурманской области до конца 2024 года, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.
Одной из тем основной повестки оперативного совещания в региональном правительстве стала реализация молодежной политики в Мурманской области. В частности, на обсуждение были вынесены итоги запуска новых пространств сети "СОПКИ". Проект реализуется в рамках стратегического плана "На Севере – жить" по инициативе губернатора Мурманской области.
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"В планах на 2024 год запустить 33 новых объекта, в числе которых молодежные, семейные и спортивные "СОПКИ". Тем самым мы увеличим количество "СОПОК", где молодежь сможет проводить время с пользой, до 87", – отметил Чибис.
Также глава региона подчеркнул, что самая масштабная работа ведется по реализации проекта "СОПКИ.СПОРТ". В Мурманской области с 2022 года созданы и функционируют 17 молодежных спортивных пространств. В этом году будет создано еще 21 новое пространство во всех крупных населенных пунктах.
"В 2024 году будут запущены четыре новых пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" в Оленегорске-2, Печенге, Алакуртти и Заполярном. Два последних пространства уже открыты... Важно, что для наших семей "СОПКИ" станут не только местом для досуга. Посетители "СОПОК", в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут получить здесь консультации различных специалистов – психологов, работников соцзащиты и других", - отметил Чибис.
Помимо этого, еще 8 пространств "СОПКИ" планируется открыть для молодежи в Североморске-3, в населенном пункте 27-й километр, в Алакуртти, Печенге и Мурманске.
Первые "СОПКИ" появились в Мурманской области в 2021 году как ответ на вызов о недостаточном количестве современных молодежных пространств. Проект реализуются в рамках регионального плана "На Севере – жить", основанного на порядка 500 тысячах предложений северян.
В 2022 году кластер получил новый вектор развития: параллельно с созданием масштабных спортивных объектов в Мурманской области появились первые семь пространств "СОПКИ.СПОРТ" для северян в возрасте до 35 лет, которые могут бесплатно заниматься физкультурой и спортом.
Проект "СОПКИ.СЕМЬЯ" ориентирован, прежде всего, на повышение качества получения социальных услуг и человекоцентричности в социальной сфере.
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Мурманская областьПеченгаЗаполярныйАндрей Чибис
 
 
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