https://ria.ru/20240826/byudzhet-1968476252.html

Путин рассказал о доле ненефтегазовых доходов бюджета

Путин рассказал о доле ненефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 26.08.2024

Путин рассказал о доле ненефтегазовых доходов бюджета

За семь месяцев этого года доходы бюджета приблизились к 20 триллионам рублей, из них две трети составили ненефтегазовые доходы, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:57

2024-08-26T11:57

2024-08-26T11:57

экономика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. За семь месяцев этого года доходы бюджета приблизились к 20 триллионам рублей, из них две трети составили ненефтегазовые доходы, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Рост экономики, заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам. Он отметил, что почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.

https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин