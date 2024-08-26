https://ria.ru/20240826/byudzhet-1968476252.html
Путин рассказал о доле ненефтегазовых доходов бюджета
Путин рассказал о доле ненефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 26.08.2024
Путин рассказал о доле ненефтегазовых доходов бюджета
За семь месяцев этого года доходы бюджета приблизились к 20 триллионам рублей, из них две трети составили ненефтегазовые доходы, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:57
2024-08-26T11:57
2024-08-26T11:57
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. За семь месяцев этого года доходы бюджета приблизились к 20 триллионам рублей, из них две трети составили ненефтегазовые доходы, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Рост экономики, заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам. Он отметил, что почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.
https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о доле ненефтегазовых доходов бюджета
Путин: две трети доходов бюджета за семь месяцев пришлось на ненефтегазовые