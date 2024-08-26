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Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом - РИА Новости, 26.08.2024
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16:27 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/britanka-1968558758.html
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом - РИА Новости, 26.08.2024
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом
Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:27
2024-08-26T16:27
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph. "Сто двухлетняя ветеран Второй мировой войны стала самой возрастной парашютисткой Великобритании, прыгнувшей из самолета на высоте 7 тысяч футов (2,1 километра – ред.) над Восточной Англией", – говорится в материале издания. Британка решилась на прыжок с парашютом в честь дня рождения. По ее словам, он был немного страшным, и она крепко зажмурилась в полете. Женщина была замужем за десантником и в годы Второй мировой войны служила в Женской вспомогательной службе ВМС, уточнят издание. Газета отмечает, что свой 100-летний юбилей британка отпраздновала за рулем Ferrari, проехав со скоростью более 200 километров в час по трассе Сильверстоун, где проходят гонки "Формулы-1".
https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html
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в мире, авто, великобритания
В мире, Авто, Великобритания
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом

Telegraph: британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом

© Фото : UK Parachuting102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения прыжком с парашютом
102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения прыжком с парашютом - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : UK Parachuting
102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения прыжком с парашютом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph.
«
"Сто двухлетняя ветеран Второй мировой войны стала самой возрастной парашютисткой Великобритании, прыгнувшей из самолета на высоте 7 тысяч футов (2,1 километра – ред.) над Восточной Англией", – говорится в материале издания.
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Британка решилась на прыжок с парашютом в честь дня рождения. По ее словам, он был немного страшным, и она крепко зажмурилась в полете.
Женщина была замужем за десантником и в годы Второй мировой войны служила в Женской вспомогательной службе ВМС, уточнят издание.
Газета отмечает, что свой 100-летний юбилей британка отпраздновала за рулем Ferrari, проехав со скоростью более 200 километров в час по трассе Сильверстоун, где проходят гонки "Формулы-1".
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