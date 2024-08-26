https://ria.ru/20240826/britanka-1968558758.html

Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом

Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом - РИА Новости, 26.08.2024

Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом

Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:27

2024-08-26T16:27

2024-08-26T16:27

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph. "Сто двухлетняя ветеран Второй мировой войны стала самой возрастной парашютисткой Великобритании, прыгнувшей из самолета на высоте 7 тысяч футов (2,1 километра – ред.) над Восточной Англией", – говорится в материале издания. Британка решилась на прыжок с парашютом в честь дня рождения. По ее словам, он был немного страшным, и она крепко зажмурилась в полете. Женщина была замужем за десантником и в годы Второй мировой войны служила в Женской вспомогательной службе ВМС, уточнят издание. Газета отмечает, что свой 100-летний юбилей британка отпраздновала за рулем Ferrari, проехав со скоростью более 200 километров в час по трассе Сильверстоун, где проходят гонки "Формулы-1".

https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html

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