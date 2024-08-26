https://ria.ru/20240826/britanka-1968558758.html
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом - РИА Новости, 26.08.2024
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом
Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:27
2024-08-26T16:27
2024-08-26T16:27
в мире
авто
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968555021_0:67:612:411_1920x0_80_0_0_3fdd21d0030ae42d065051e997b036ca.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Британка отпраздновала свой 102-й день рождения прыжком с парашютом, став самой возрастной парашютисткой страны, сообщает газета Telegraph. "Сто двухлетняя ветеран Второй мировой войны стала самой возрастной парашютисткой Великобритании, прыгнувшей из самолета на высоте 7 тысяч футов (2,1 километра – ред.) над Восточной Англией", – говорится в материале издания. Британка решилась на прыжок с парашютом в честь дня рождения. По ее словам, он был немного страшным, и она крепко зажмурилась в полете. Женщина была замужем за десантником и в годы Второй мировой войны служила в Женской вспомогательной службе ВМС, уточнят издание. Газета отмечает, что свой 100-летний юбилей британка отпраздновала за рулем Ferrari, проехав со скоростью более 200 километров в час по трассе Сильверстоун, где проходят гонки "Формулы-1".
https://ria.ru/20240826/muzhchina-1968544421.html
https://ria.ru/20240516/opukhol-1946422766.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968555021_0:35:612:494_1920x0_80_0_0_2fb822a22e9c6681d9148b05045ac444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, великобритания
В мире, Авто, Великобритания
Британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом
Telegraph: британка отпраздновала 102-й день рождения прыжком с парашютом