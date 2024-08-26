https://ria.ru/20240826/briks-1968513426.html
Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол
Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол - РИА Новости, 26.08.2024
Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол
Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС после саммита организации в Казани, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:58
2024-08-26T13:58
2024-08-26T17:07
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС после саммита организации в Казани, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль."Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".По его словам, президент РФ Владимир Путин пообещал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что в рамках саммита БРИКС будет сессия, полностью посвященная Палестине. Дипломат отметил положительные ожидания от саммита.Ранее Нофаль сообщил РИА Новости, что Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли президент Палестины участвовать в саммите, однако палестинская сторона намерена принять участие - приехать на саммит может, по словам дипломата, и премьер Палестины Мухаммед Мустафа.
https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html
https://ria.ru/20240812/briks-1965596054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, москва, брикс, в мире
Палестина, Москва, БРИКС, В мире
Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол
Посол Нофаль: Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС после саммита организации в Казани, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
По его словам, президент РФ Владимир Путин
пообещал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу
, что в рамках саммита БРИКС будет сессия, полностью посвященная Палестине. Дипломат отметил положительные ожидания от саммита.
Ранее Нофаль сообщил РИА Новости, что Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли президент Палестины участвовать в саммите, однако палестинская сторона намерена принять участие - приехать на саммит может, по словам дипломата, и премьер Палестины Мухаммед Мустафа.