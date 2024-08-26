https://ria.ru/20240826/briks-1968513426.html

Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол

Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол - РИА Новости, 26.08.2024

Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол

Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС после саммита организации в Казани, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:58

2024-08-26T13:58

2024-08-26T17:07

палестина

москва

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9c11d815777e66cf909319073a0b017.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС после саммита организации в Казани, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль."Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".По его словам, президент РФ Владимир Путин пообещал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что в рамках саммита БРИКС будет сессия, полностью посвященная Палестине. Дипломат отметил положительные ожидания от саммита.Ранее Нофаль сообщил РИА Новости, что Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли президент Палестины участвовать в саммите, однако палестинская сторона намерена принять участие - приехать на саммит может, по словам дипломата, и премьер Палестины Мухаммед Мустафа.

https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html

https://ria.ru/20240812/briks-1965596054.html

палестина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

палестина, москва, брикс, в мире