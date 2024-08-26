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Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС - РИА Новости, 26.08.2024
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13:39 26.08.2024 (обновлено: 13:50 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/briks-1968507373.html
Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС
Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС - РИА Новости, 26.08.2024
Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:39
2024-08-26T13:50
в мире
палестина
россия
казань
махмуд аббас
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в саммите, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Мы получили приглашение президента Путина президенту Аббаса, его пригласили участвовать в саммите БРИКС. (Махмуд Аббас - ред.) принял приглашение, но посмотрим, будет ли он участвовать или (участие примет - ред.) премьер", - сказал дипломат. "Самое главное - мы (представители Палестины - ред.) будем участвовать в этом мероприятии", - отметил Нофаль.По его словам, у президентов России и Палестины хорошие отношения, они могут в любое время провести консультации.Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита в Россию 13 августа провел переговоры с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240824/izrail-1968206711.html
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в мире, палестина, россия, казань, махмуд аббас, владимир путин, брикс
В мире, Палестина, Россия, Казань, Махмуд Аббас, Владимир Путин, БРИКС
Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС

Посол Нофаль: неизвестно, приедет ли лидер Палестины на саммит БРИКС

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в саммите, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Мы получили приглашение президента Путина президенту Аббаса, его пригласили участвовать в саммите БРИКС. (Махмуд Аббас - ред.) принял приглашение, но посмотрим, будет ли он участвовать или (участие примет - ред.) премьер", - сказал дипломат.
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"Самое главное - мы (представители Палестины - ред.) будем участвовать в этом мероприятии", - отметил Нофаль.
По его словам, у президентов России и Палестины хорошие отношения, они могут в любое время провести консультации.
Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита в Россию 13 августа провел переговоры с Владимиром Путиным.
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В миреПалестинаРоссияКазаньМахмуд АббасВладимир ПутинБРИКС
 
 
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