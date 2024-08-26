https://ria.ru/20240826/briks-1968507373.html

Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС

Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС - РИА Новости, 26.08.2024

Путин пригласил Аббаса на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:39

2024-08-26T13:39

2024-08-26T13:50

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россия

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брикс

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани, но пока точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в саммите, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Мы получили приглашение президента Путина президенту Аббаса, его пригласили участвовать в саммите БРИКС. (Махмуд Аббас - ред.) принял приглашение, но посмотрим, будет ли он участвовать или (участие примет - ред.) премьер", - сказал дипломат. "Самое главное - мы (представители Палестины - ред.) будем участвовать в этом мероприятии", - отметил Нофаль.По его словам, у президентов России и Палестины хорошие отношения, они могут в любое время провести консультации.Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита в Россию 13 августа провел переговоры с Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240824/izrail-1968206711.html

https://ria.ru/20231206/briks-1914113069.html

палестина

россия

казань

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, россия, казань, махмуд аббас, владимир путин, брикс