https://ria.ru/20240826/bpla-1968621254.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:37

2024-08-26T21:37

2024-08-26T22:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого августа <...> в 21:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240826/otchet-1968607729.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия