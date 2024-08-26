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Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА
Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 26.08.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:37
2024-08-26T21:37
2024-08-26T22:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого августа <...> в 21:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью