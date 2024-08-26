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Житель Саратова рассказал об украинском БПЛА, врезавшемся в дом
Житель Саратова рассказал об украинском БПЛА, врезавшемся в дом - РИА Новости, 26.08.2024
Житель Саратова рассказал об украинском БПЛА, врезавшемся в дом
Житель Саратова рассказал РИА Новости, что украинский беспилотник целенаправленно летел в сторону соседнего 40-этажного жилого дома в центре города. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:27
2024-08-26T13:27
2024-08-26T15:32
происшествия
саратов
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости. Житель Саратова рассказал РИА Новости, что украинский беспилотник целенаправленно летел в сторону соседнего 40-этажного жилого дома в центре города. "Сначала был один взрыв, как будто сработала где-то ПВО или что-то, наверное, сбили. А второй — я уже к окошку подбежал, начал смотреть — потому что услышал характерное жужжание этого беспилотника. <...> Через какое-то время увидел этот беспилотник, он прямо направлялся в сторону дома: хлопок, взрыв", — сообщил 45-летний мужчина.По словам очевидца, жители пострадавшей высотки выбежали во двор "в чем спали". Он отметил, что жильцы соседних домов приносили им обувь и одежду, чтобы те могли одеться.В понедельник в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.Как уточнил глава региона Роман Бусаргин, при атаке дронов частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализировали женщину. В областном Минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинскую помощь оказали на месте. Также, по словам губернатора, повреждения получили многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968502533.html
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"Бегут в чем спали". Очевидцы об атаке украинских беспилотников по Саратову
"Все выбежали во двор. Смотрим - люди спускаются, бегут в чем спали". Очевидцы рассказали РИА Новости об утренней атаке украинских беспилотников по Саратову.
2024-08-26T13:27
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PT2M08S
РИА Новости
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происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин
Житель Саратова рассказал об украинском БПЛА, врезавшемся в дом
Житель Саратова рассказал, что БПЛА "четко направлялся" в сторону соседнего дома