https://ria.ru/20240826/bezrabotitsa-1968471177.html
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 26.08.2024
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Безработица в России остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:40
2024-08-26T11:40
2024-08-26T11:48
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Безработица в России остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%, заявил президент РФ Владимир Путин."В России сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240826/putin-1968471998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин: безработица в России в июне составила 2,4 процента