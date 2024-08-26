https://ria.ru/20240826/bezrabotitsa-1968471177.html

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 26.08.2024

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Безработица в России остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:40

2024-08-26T11:40

2024-08-26T11:48

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Безработица в России остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%, заявил президент РФ Владимир Путин."В России сохраняется рекордно низкая безработица, в июне она составила 2,4%", - сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240826/putin-1968471998.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика