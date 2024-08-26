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В США продолжает расти безработица - РИА Новости, 26.08.2024
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04:06 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/bezrabotitsa-1968418602.html
В США продолжает расти безработица
В США продолжает расти безработица - РИА Новости, 26.08.2024
В США продолжает расти безработица
Показатели безработицы растут в США, при этом в стране снижаются темпы появления новых рабочих мест, а работодатели стремятся заменить недостающую рабочую силу... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T04:06
2024-08-26T04:06
джо байден
джеральд форд
барак обама
сша
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Показатели безработицы растут в США, при этом в стране снижаются темпы появления новых рабочих мест, а работодатели стремятся заменить недостающую рабочую силу иностранцами - их доля выросла до максимальных значений, подсчитало РИА Новости на основании данных минфина США. Уровень безработицы в США при президенте Джо Байдене растет уже второй год подряд. В июле она неожиданно выросла до 4,3% с июньских 4,1%, годом ранее составляла 3,7%, а в 2022 году - 3,5%. Происходит и сокращение числа новых рабочих мест. Так, в 2023 году их число уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 16,4% до 112 тысяч. А за первые полгода этого года их было создано 50,3 тысячи по сравнению с 58,2 тысячи за такой же период годом ранее. При этом компании пытаются закрыть недостающее количество работников иностранцами. Их доля в общем числе работающих американцев выросла до максимума за все время наблюдения - 19,1% в среднем за год. Тем не менее показатели безработицы при Байдене - 3,9% в среднем за его президентство - не самые большие в истории США. Из доступных данных лидером по величине безработицы стал Джеральд Форд - при нем она достигла 8% в среднем. А в XXI веке лидером стал Барак Обама с 7,2%.
https://ria.ru/20240517/putin-1946664870.html
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джо байден, джеральд форд, барак обама, сша
Джо Байден, Джеральд Форд, Барак Обама, США
В США продолжает расти безработица

В США растут показатели безработицы

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Показатели безработицы растут в США, при этом в стране снижаются темпы появления новых рабочих мест, а работодатели стремятся заменить недостающую рабочую силу иностранцами - их доля выросла до максимальных значений, подсчитало РИА Новости на основании данных минфина США.
Уровень безработицы в США при президенте Джо Байдене растет уже второй год подряд. В июле она неожиданно выросла до 4,3% с июньских 4,1%, годом ранее составляла 3,7%, а в 2022 году - 3,5%.
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Происходит и сокращение числа новых рабочих мест. Так, в 2023 году их число уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 16,4% до 112 тысяч. А за первые полгода этого года их было создано 50,3 тысячи по сравнению с 58,2 тысячи за такой же период годом ранее.
При этом компании пытаются закрыть недостающее количество работников иностранцами. Их доля в общем числе работающих американцев выросла до максимума за все время наблюдения - 19,1% в среднем за год.
Тем не менее показатели безработицы при Байдене - 3,9% в среднем за его президентство - не самые большие в истории США. Из доступных данных лидером по величине безработицы стал Джеральд Форд - при нем она достигла 8% в среднем. А в XXI веке лидером стал Барак Обама с 7,2%.
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Джо БайденДжеральд ФордБарак ОбамаСША
 
 
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