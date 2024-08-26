В США продолжает расти безработица
В США растут показатели безработицы
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Показатели безработицы растут в США, при этом в стране снижаются темпы появления новых рабочих мест, а работодатели стремятся заменить недостающую рабочую силу иностранцами - их доля выросла до максимальных значений, подсчитало РИА Новости на основании данных минфина США.
Уровень безработицы в США при президенте Джо Байдене растет уже второй год подряд. В июле она неожиданно выросла до 4,3% с июньских 4,1%, годом ранее составляла 3,7%, а в 2022 году - 3,5%.
Происходит и сокращение числа новых рабочих мест. Так, в 2023 году их число уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 16,4% до 112 тысяч. А за первые полгода этого года их было создано 50,3 тысячи по сравнению с 58,2 тысячи за такой же период годом ранее.
При этом компании пытаются закрыть недостающее количество работников иностранцами. Их доля в общем числе работающих американцев выросла до максимума за все время наблюдения - 19,1% в среднем за год.
Тем не менее показатели безработицы при Байдене - 3,9% в среднем за его президентство - не самые большие в истории США. Из доступных данных лидером по величине безработицы стал Джеральд Форд - при нем она достигла 8% в среднем. А в XXI веке лидером стал Барак Обама с 7,2%.