https://ria.ru/20240826/bezopasnost-1968458051.html

Курская область получила дополнительную артиллерию

Курская область получила дополнительную артиллерию - РИА Новости, 26.08.2024

Курская область получила дополнительную артиллерию

Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставлено в группировку, обеспечивающую безопасность Курской области, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:59

2024-08-26T10:59

2024-08-26T10:59

безопасность

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4f6a1f93c0e04bc49d9b32733550185f.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставлено в группировку, обеспечивающую безопасность Курской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. "От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета МО РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов по обеспечению группировок. За прошедшие сутки от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Ранее от каждой из них поступило по восемь запросов, все они решены, отметили в МО РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html

https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины