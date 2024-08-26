Курская область получила дополнительную артиллерию
В группировку в Курской области поставили дополнительное вооружение
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставлено в группировку, обеспечивающую безопасность Курской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
"От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета МО РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов по обеспечению группировок.
За прошедшие сутки от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Ранее от каждой из них поступило по восемь запросов, все они решены, отметили в МО РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.