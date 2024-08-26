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Курская область получила дополнительную артиллерию - РИА Новости, 26.08.2024
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10:59 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/bezopasnost-1968458051.html
Курская область получила дополнительную артиллерию
Курская область получила дополнительную артиллерию - РИА Новости, 26.08.2024
Курская область получила дополнительную артиллерию
Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставлено в группировку, обеспечивающую безопасность Курской области, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:59
2024-08-26T10:59
безопасность
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставлено в группировку, обеспечивающую безопасность Курской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. "От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета МО РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов по обеспечению группировок. За прошедшие сутки от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Ранее от каждой из них поступило по восемь запросов, все они решены, отметили в МО РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Курская область получила дополнительную артиллерию

В группировку в Курской области поставили дополнительное вооружение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставлено в группировку, обеспечивающую безопасность Курской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
"От оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. 19 вопросов решены. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении министерства.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета МО РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов по обеспечению группировок.
За прошедшие сутки от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Ранее от каждой из них поступило по восемь запросов, все они решены, отметили в МО РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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