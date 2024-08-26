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В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 26.08.2024 (обновлено: 12:00 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.08.2024
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:17
2024-08-26T12:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.&quot;Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте&quot;, — рассказали в пресс-службе ведомства.Как сообщил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.В саратовском международном аэропорту Гагарин после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. На вылет задерживается один рейс, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html
саратов
саратовская область
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РИА Новости
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Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом
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происшествия, саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Энгельс, Роман Бусаргин
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие

В результате атаки БПЛА на Саратов пострадали четыре человека

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
«

"Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте", — рассказали в пресс-службе ведомства.

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудники правоохранительных органов и МЧС на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Саратове
Как сообщил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
В саратовском международном аэропорту Гагарин после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. На вылет задерживается один рейс, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе
Вчера, 00:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовСаратовская областьЭнгельсРоман Бусаргин
 
 
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