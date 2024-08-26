https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html

В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие

В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.08.2024

В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:17

2024-08-26T07:17

2024-08-26T12:00

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

саратовская область

энгельс

роман бусаргин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968446798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cea20fa3668c066204a9391281e8abd4.jpg

САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона."Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте", — рассказали в пресс-службе ведомства.Как сообщил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.В саратовском международном аэропорту Гагарин после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. На вылет задерживается один рейс, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html

саратов

саратовская область

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом 2024-08-26T07:17 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин