https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.08.2024
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:17
2024-08-26T07:17
2024-08-26T12:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968446798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cea20fa3668c066204a9391281e8abd4.jpg
САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона."Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте", — рассказали в пресс-службе ведомства.Как сообщил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.В саратовском международном аэропорту Гагарин после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. На вылет задерживается один рейс, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html
саратов
саратовская область
энгельс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968446798_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0d5800dec492654132d6d8ba0264ea2.jpg
Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом
2024-08-26T07:17
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Энгельс, Роман Бусаргин
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
В результате атаки БПЛА на Саратов пострадали четыре человека