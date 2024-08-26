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Ким Чен Ын приказал расширить производство беспилотников - РИА Новости, 26.08.2024
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05:01 26.08.2024 (обновлено: 11:57 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968419977.html
Ким Чен Ын приказал расширить производство беспилотников
Ким Чен Ын приказал расширить производство беспилотников - РИА Новости, 26.08.2024
Ким Чен Ын приказал расширить производство беспилотников
Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР, и приказал активно... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:01
2024-08-26T11:57
южная корея
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япония
ким чен ын
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СЕУЛ, 25 авг – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР, и приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов беспилотников, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что испытание прошло 24 августа, Ким Чен Ына на месте сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын ознакомился с разрабатываемыми сейчас беспилотниками, руководил испытанием. "Беспилотники с разными досягаемостями предназначены для поражения любых целей врага на суше и море.Различные беспилотники совершили полет по заранее определенным разным маршрутам, точно распознали указанные мишени и уничтожили их", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников и подчеркнул, что необходимо "повысить интенсивность" боевых тестов, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение. Лидер КНДР отметил, что, исходя из боевого опыта и военных тенденций, разработка беспилотников разных видов и повышение их характеристик занимают "важную долю в подготовке к войне". "Нужно активно разработать и увеличить производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа", - заявил Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что из-за географического положения КНДР на полуострове следует "неустанно" разрабатывать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но подводные ударные беспилотники-камикадзе, а также активно внедрять технологии искусственного интеллекта в их разработку. Ким Чен Ын поставил перед разработчиками задачи и осветил пути их реализации. В январе ЦТАК сообщал, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке. КНДР уже проводила испытания системы "Хэиль" и "Хэиль-2" в прошлом году. Согласно сообщению государственных СМИ, это "секретное оружие" - ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из них при этом проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20240823/koreya-1967923673.html
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южная корея, сша, япония, ким чен ын, в мире
Южная Корея, США, Япония, Ким Чен Ын, В мире
Ким Чен Ын приказал расширить производство беспилотников

ЦТАК: Ким Чен Ын руководил испытанием дронов, приказал расширить их производство

© Фото : ЦТАККим Чен Ын во время испытаний дронов
Ким Чен Ын во время испытаний дронов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын во время испытаний дронов
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СЕУЛ, 25 авг – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР, и приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов беспилотников, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что испытание прошло 24 августа, Ким Чен Ына на месте сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын ознакомился с разрабатываемыми сейчас беспилотниками, руководил испытанием.
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"Беспилотники с разными досягаемостями предназначены для поражения любых целей врага на суше и море.Различные беспилотники совершили полет по заранее определенным разным маршрутам, точно распознали указанные мишени и уничтожили их", - пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников и подчеркнул, что необходимо "повысить интенсивность" боевых тестов, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение.
Лидер КНДР отметил, что, исходя из боевого опыта и военных тенденций, разработка беспилотников разных видов и повышение их характеристик занимают "важную долю в подготовке к войне".
© Фото : ЦТАККим Чен Ын во время испытаний дронов, проведенных НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР
Ким Чен Ын во время испытаний дронов, проведенных НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын во время испытаний дронов, проведенных НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР
"Нужно активно разработать и увеличить производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа", - заявил Ким Чен Ын.
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Он подчеркнул, что из-за географического положения КНДР на полуострове следует "неустанно" разрабатывать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но подводные ударные беспилотники-камикадзе, а также активно внедрять технологии искусственного интеллекта в их разработку. Ким Чен Ын поставил перед разработчиками задачи и осветил пути их реализации.
В январе ЦТАК сообщал, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке.
КНДР уже проводила испытания системы "Хэиль" и "Хэиль-2" в прошлом году. Согласно сообщению государственных СМИ, это "секретное оружие" - ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из них при этом проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.
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