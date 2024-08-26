https://ria.ru/20240826/bespilotnik-1968479776.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.08.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:09

2024-08-26T12:09

2024-08-26T12:09

безопасность

брянская область

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России "Двадцать шестого августа текущего года около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898817893.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, брянская область, россия