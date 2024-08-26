https://ria.ru/20240826/bespilotnik-1968433505.html
Над Брянской и Ярославской областями уничтожили два украинских беспилотника
Над Брянской и Ярославской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.08.2024
Над Брянской и Ярославской областями уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Ярославской областями, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:55
2024-08-26T08:55
2024-08-26T08:55
безопасность
ярославская область
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Ярославской областями, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "С 06.00 до 06.30 мск 26 августа пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ярославская область, россия
Безопасность, Ярославская область, Россия
Над Брянской и Ярославской областями уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Брянской и Ярославской областями