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В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 26.08.2024
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T06:25
2024-08-26T06:25
2024-08-26T06:28
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Ночью понедельника Богомаз уже сообщал об одном уничтоженном БПЛА.
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще один БПЛА ВСУ