https://ria.ru/20240826/bapor-1968626481.html

В БАПОР заявили о продолжении гуманитарных операций в Газе

В БАПОР заявили о продолжении гуманитарных операций в Газе - РИА Новости, 26.08.2024

В БАПОР заявили о продолжении гуманитарных операций в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает свои гуманитарные операции в секторе Газа, несмотря на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:35

2024-08-26T22:35

2024-08-26T22:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 26 авг – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает свои гуманитарные операции в секторе Газа, несмотря на сложности всемирной организации по оказанию помощи в анклаве, сообщил представитель агентства Сэм Роуз. Ранее в понедельник высокопоставленный чиновник ООН сообщил журналистам, что всемирная организация не может продолжать гуманитарные операции в Газе на фоне новых распоряжений Израиля об эвакуации ряда районов города Дейр-эль-Балах. При этом формально операции организации не приостановлены. "Мы продолжаем работать как агентство БАПОР изо дня в день", – сказал Роуз в ходе брифинга для журналистов, выступая по видеосвязи. Он прояснил, что БАПОР работает несколько "иначе", нежели другие агентства всемирной организации, в том числе за счет предоставления услуг через сотрудников из числа палестинцев.

https://ria.ru/20240826/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году