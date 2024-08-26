https://ria.ru/20240826/bapor-1968626481.html
В БАПОР заявили о продолжении гуманитарных операций в Газе
В БАПОР заявили о продолжении гуманитарных операций в Газе - РИА Новости, 26.08.2024
В БАПОР заявили о продолжении гуманитарных операций в Газе
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает свои гуманитарные операции в секторе Газа, несмотря на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:35
2024-08-26T22:35
2024-08-26T22:35
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ООН, 26 авг – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает свои гуманитарные операции в секторе Газа, несмотря на сложности всемирной организации по оказанию помощи в анклаве, сообщил представитель агентства Сэм Роуз. Ранее в понедельник высокопоставленный чиновник ООН сообщил журналистам, что всемирная организация не может продолжать гуманитарные операции в Газе на фоне новых распоряжений Израиля об эвакуации ряда районов города Дейр-эль-Балах. При этом формально операции организации не приостановлены. "Мы продолжаем работать как агентство БАПОР изо дня в день", – сказал Роуз в ходе брифинга для журналистов, выступая по видеосвязи. Он прояснил, что БАПОР работает несколько "иначе", нежели другие агентства всемирной организации, в том числе за счет предоставления услуг через сотрудников из числа палестинцев.
https://ria.ru/20240826/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В БАПОР заявили о продолжении гуманитарных операций в Газе
БАПОР продолжает гуманитарные операции в Газе, несмотря на сложности организации