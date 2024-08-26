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В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе - РИА Новости, 26.08.2024
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21:54 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/bakalchuki-1968622915.html
В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе
В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе - РИА Новости, 26.08.2024
В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе
Иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака приостановлен из-за дозапроса судом дополнительных документов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:54
2024-08-26T21:54
москва
татьяна бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака приостановлен из-за дозапроса судом дополнительных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде. "Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами - суд дозапросил необходимые документы. В настоящий момент идет подготовка данных документов. Они будут предоставлены в рамках установленных сроков", - сообщили в компании.
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москва, татьяна бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Москва, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе

Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчуков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака приостановлен из-за дозапроса судом дополнительных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами - суд дозапросил необходимые документы. В настоящий момент идет подготовка данных документов. Они будут предоставлены в рамках установленных сроков", - сообщили в компании.
Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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МоскваТатьяна БакальчукWildberriesСитуация вокруг Wildberries
 
 
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