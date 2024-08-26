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Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.08.2024
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21:33 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/bajden-1968620890.html
Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом
Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.08.2024
Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден в отпуске, но не бросает руководить страной, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:33
2024-08-26T21:33
в мире
сша
чикаго
делавэр
джон кирби
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в отпуске, но не бросает руководить страной, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Президент в отпуске, но никогда нельзя отключиться от такой работы, он и не пытается", - сказал Кирби журналистам. Как заявил Кирби, Байден созванивается с мировыми лидерами и выполняет свои обязанности. Руководит государством также "президент Джо Байден", заявил Кирби. Байден после выступления на съезде демократов в Чикаго в прошлый понедельник отбыл в Санта-Барбару, где оставался до воскресенья, теперь он находится в своей пляжной резиденции в штате Делавэр. Сомнения в том, что Байден продолжает руководить страной стали с новой силой звучать после того, как он объявил о выходе из борьбы за пост, количество публичных мероприятий значительно уменьшилось, а выходные удлинились.
https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html
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в мире, сша, чикаго, делавэр, джон кирби, джо байден
В мире, США, Чикаго, Делавэр, Джон Кирби, Джо Байден
Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом

Белый дом: Байден находится в отпуске, но не прекращает руководить страной

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в отпуске, но не бросает руководить страной, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Президент в отпуске, но никогда нельзя отключиться от такой работы, он и не пытается", - сказал Кирби журналистам.
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Как заявил Кирби, Байден созванивается с мировыми лидерами и выполняет свои обязанности. Руководит государством также "президент Джо Байден", заявил Кирби.
Байден после выступления на съезде демократов в Чикаго в прошлый понедельник отбыл в Санта-Барбару, где оставался до воскресенья, теперь он находится в своей пляжной резиденции в штате Делавэр.
Сомнения в том, что Байден продолжает руководить страной стали с новой силой звучать после того, как он объявил о выходе из борьбы за пост, количество публичных мероприятий значительно уменьшилось, а выходные удлинились.
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