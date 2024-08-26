https://ria.ru/20240826/bajden-1968620890.html

Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом

Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом - РИА Новости, 26.08.2024

Байден в отпуске продолжает руководить США, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден в отпуске, но не бросает руководить страной, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:33

2024-08-26T21:33

2024-08-26T21:33

в мире

сша

чикаго

делавэр

джон кирби

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в отпуске, но не бросает руководить страной, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Президент в отпуске, но никогда нельзя отключиться от такой работы, он и не пытается", - сказал Кирби журналистам. Как заявил Кирби, Байден созванивается с мировыми лидерами и выполняет свои обязанности. Руководит государством также "президент Джо Байден", заявил Кирби. Байден после выступления на съезде демократов в Чикаго в прошлый понедельник отбыл в Санта-Барбару, где оставался до воскресенья, теперь он находится в своей пляжной резиденции в штате Делавэр. Сомнения в том, что Байден продолжает руководить страной стали с новой силой звучать после того, как он объявил о выходе из борьбы за пост, количество публичных мероприятий значительно уменьшилось, а выходные удлинились.

https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html

https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html

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чикаго

делавэр

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, чикаго, делавэр, джон кирби, джо байден