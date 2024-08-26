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ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
Украинские войска атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-26T21:14
2024-08-26T21:14
2024-08-27T00:23
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
отрадное
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в Шебекинском городском округе обстрелу и атаке БПЛА подверглось село Ржевка, повреждены три дома.На территории одного из предприятий в Шебекинском городском округе повреждены административное здание, ограждение, а также грузовик и легковушка. В результате атаки беспилотника в частном доме посечены кровля, окна и газовая труба. В селе Маслова Пристань три беспилотника атаковали сельскохозяйственное предприятие. Кроме того, в селе Отрадное Белгородского района в результате детонации дрона-камикадзе сгорел один легковой автомобиль. Водитель успел покинуть машину, от медпомощи он отказался. В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома. В селе Вязовое Краснояружского района в результате удара FPV-дрона сгорел частный дом, заключил губернатор.
https://ria.ru/20240826/otchet-1968607729.html
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ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области