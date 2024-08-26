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ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 26.08.2024 (обновлено: 00:23 27.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ataka-1968619372.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
Украинские войска атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-26T21:14
2024-08-27T00:23
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
отрадное
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в Шебекинском городском округе обстрелу и атаке БПЛА подверглось село Ржевка, повреждены три дома.На территории одного из предприятий в Шебекинском городском округе повреждены административное здание, ограждение, а также грузовик и легковушка. В результате атаки беспилотника в частном доме посечены кровля, окна и газовая труба. В селе Маслова Пристань три беспилотника атаковали сельскохозяйственное предприятие. Кроме того, в селе Отрадное Белгородского района в результате детонации дрона-камикадзе сгорел один легковой автомобиль. Водитель успел покинуть машину, от медпомощи он отказался. В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома. В селе Вязовое Краснояружского района в результате удара FPV-дрона сгорел частный дом, заключил губернатор.
https://ria.ru/20240826/otchet-1968607729.html
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белгородская область
отрадное
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происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как уточнил глава региона, в Шебекинском городском округе обстрелу и атаке БПЛА подверглось село Ржевка, повреждены три дома.
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На территории одного из предприятий в Шебекинском городском округе повреждены административное здание, ограждение, а также грузовик и легковушка. В результате атаки беспилотника в частном доме посечены кровля, окна и газовая труба. В селе Маслова Пристань три беспилотника атаковали сельскохозяйственное предприятие.
Кроме того, в селе Отрадное Белгородского района в результате детонации дрона-камикадзе сгорел один легковой автомобиль. Водитель успел покинуть машину, от медпомощи он отказался. В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома. В селе Вязовое Краснояружского района в результате удара FPV-дрона сгорел частный дом, заключил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОтрадноеБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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