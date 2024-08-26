https://ria.ru/20240826/ataka-1968619372.html

ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

Украинские войска атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-26T21:14

2024-08-26T21:14

2024-08-27T00:23

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

отрадное

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в Шебекинском городском округе обстрелу и атаке БПЛА подверглось село Ржевка, повреждены три дома.На территории одного из предприятий в Шебекинском городском округе повреждены административное здание, ограждение, а также грузовик и легковушка. В результате атаки беспилотника в частном доме посечены кровля, окна и газовая труба. В селе Маслова Пристань три беспилотника атаковали сельскохозяйственное предприятие. Кроме того, в селе Отрадное Белгородского района в результате детонации дрона-камикадзе сгорел один легковой автомобиль. Водитель успел покинуть машину, от медпомощи он отказался. В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома. В селе Вязовое Краснояружского района в результате удара FPV-дрона сгорел частный дом, заключил губернатор.

https://ria.ru/20240826/otchet-1968607729.html

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html

белгородская область

отрадное

белгородский район

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происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины