ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более чем тридцатью беспилотниками, погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 25 августа украинские войска обстреляли 34 населенных пункта в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 123 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. В воскресенье при атаках украинских дронов погиб мужчина, еще один мужчина и 17-летняя девушка ранены. По словам Гладкова, за медпомощью обратился житель поселка Ракитное, раненый в ночь на воскресенье при обстреле ВСУ. За отчетный день различные разрушения выявлены в 39 частных домовладениях, четыре из них полностью сгорели, двух соцобъектах, 17 транспортных средствах, объекте связи, а также на территории сельхозпредприятия.
В Белгороде упал беспилотник
4 июля, 09:30
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено 4 беспилотника… В Волоконовском районе по посёлку Пятницкое, селам Новое и Тишанка, а также хутору Старый выпущено 26 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 2 БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 6 населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников, в селе Соловьевка погиб один мирный житель. В Грайворонском городском округе по 7 населенным пунктам выпущено 44 снаряда и 8 дронов. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и 10 беспилотников. В результате атак двух FPV-дронов ранены два мирных жителя.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками
13 мая, 16:33