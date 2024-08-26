https://ria.ru/20240826/ataka-1968453672.html

ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 26.08.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более чем тридцатью беспилотниками, погиб мирный житель, еще двое пострадали,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:37

2024-08-26T10:37

2024-08-26T12:10

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968334080_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f1987b929bec976630fcf6eec13aed21.jpg

БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более чем тридцатью беспилотниками, погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, 25 августа украинские войска обстреляли 34 населенных пункта в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 123 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. В воскресенье при атаках украинских дронов погиб мужчина, еще один мужчина и 17-летняя девушка ранены. По словам Гладкова, за медпомощью обратился житель поселка Ракитное, раненый в ночь на воскресенье при обстреле ВСУ. За отчетный день различные разрушения выявлены в 39 частных домовладениях, четыре из них полностью сгорели, двух соцобъектах, 17 транспортных средствах, объекте связи, а также на территории сельхозпредприятия. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено 4 беспилотника… В Волоконовском районе по посёлку Пятницкое, селам Новое и Тишанка, а также хутору Старый выпущено 26 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 2 БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 6 населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников, в селе Соловьевка погиб один мирный житель. В Грайворонском городском округе по 7 населенным пунктам выпущено 44 снаряда и 8 дронов. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и 10 беспилотников. В результате атак двух FPV-дронов ранены два мирных жителя. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущено 40 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и 5 БПЛА", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240704/bespilotnik-1957270551.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

белгородская область

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия