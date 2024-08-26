Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 26.08.2024 (обновлено: 12:10 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ataka-1968453672.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 26.08.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более чем тридцатью беспилотниками, погиб мирный житель, еще двое пострадали,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:37
2024-08-26T12:10
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968334080_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f1987b929bec976630fcf6eec13aed21.jpg
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более чем тридцатью беспилотниками, погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, 25 августа украинские войска обстреляли 34 населенных пункта в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 123 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. В воскресенье при атаках украинских дронов погиб мужчина, еще один мужчина и 17-летняя девушка ранены. По словам Гладкова, за медпомощью обратился житель поселка Ракитное, раненый в ночь на воскресенье при обстреле ВСУ. За отчетный день различные разрушения выявлены в 39 частных домовладениях, четыре из них полностью сгорели, двух соцобъектах, 17 транспортных средствах, объекте связи, а также на территории сельхозпредприятия. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено 4 беспилотника… В Волоконовском районе по посёлку Пятницкое, селам Новое и Тишанка, а также хутору Старый выпущено 26 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 2 БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 6 населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников, в селе Соловьевка погиб один мирный житель. В Грайворонском городском округе по 7 населенным пунктам выпущено 44 снаряда и 8 дронов. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и 10 беспилотников. В результате атак двух FPV-дронов ранены два мирных жителя. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущено 40 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и 5 БПЛА", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240704/bespilotnik-1957270551.html
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968334080_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_5c9c9e386e2d105cc95a70fa8cbd2848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 35 беспилотниками за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ. 25 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более чем тридцатью беспилотниками, погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 25 августа украинские войска обстреляли 34 населенных пункта в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 123 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. В воскресенье при атаках украинских дронов погиб мужчина, еще один мужчина и 17-летняя девушка ранены. По словам Гладкова, за медпомощью обратился житель поселка Ракитное, раненый в ночь на воскресенье при обстреле ВСУ. За отчетный день различные разрушения выявлены в 39 частных домовладениях, четыре из них полностью сгорели, двух соцобъектах, 17 транспортных средствах, объекте связи, а также на территории сельхозпредприятия.
Украинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Белгороде упал беспилотник
4 июля, 09:30
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено 4 беспилотника… В Волоконовском районе по посёлку Пятницкое, селам Новое и Тишанка, а также хутору Старый выпущено 26 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 2 БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 6 населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников, в селе Соловьевка погиб один мирный житель. В Грайворонском городском округе по 7 населенным пунктам выпущено 44 снаряда и 8 дронов. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и 10 беспилотников. В результате атак двух FPV-дронов ранены два мирных жителя.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущено 40 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и 5 БПЛА", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками
13 мая, 16:33
 
Белгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала