https://ria.ru/20240826/ataka-1968429341.html
При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома
При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома - РИА Новости, 26.08.2024
При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома
Четыре частных дома повреждены при атаке беспилотников на Саратовскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:04
2024-08-26T08:04
2024-08-26T10:10
происшествия
саратовская область
энгельсский район
саратов
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Четыре частных дома повреждены при атаке беспилотников на Саратовскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "Также есть повреждения четырех частных домов в поселке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал. Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями. Вся необходимая помощь будет оказана", - написал глава региона. Ранее Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте.
https://ria.ru/20240825/vsu-1968398097.html
саратовская область
энгельсский район
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом
2024-08-26T08:04
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область, энгельсский район, саратов, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Саратов, Роман Бусаргин
При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома
При атаке украинских БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома