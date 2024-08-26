https://ria.ru/20240826/ataka-1968429341.html

При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома

При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома - РИА Новости, 26.08.2024

При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома

Четыре частных дома повреждены при атаке беспилотников на Саратовскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:04

2024-08-26T08:04

2024-08-26T10:10

происшествия

саратовская область

энгельсский район

саратов

роман бусаргин

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Четыре частных дома повреждены при атаке беспилотников на Саратовскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "Также есть повреждения четырех частных домов в поселке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал. Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями. Вся необходимая помощь будет оказана", - написал глава региона. Ранее Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте.

https://ria.ru/20240825/vsu-1968398097.html

саратовская область

энгельсский район

саратов

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Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом 2024-08-26T08:04 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, энгельсский район, саратов, роман бусаргин