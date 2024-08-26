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Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты - РИА Новости, 26.08.2024
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Культура
 
00:59 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/artefakty-1968412813.html
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты - РИА Новости, 26.08.2024
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты
Уникальные экспонаты из Государственного исторического музея, в том числе личные вещи и карты мореплавателей, представлены на выставке в Южно-Сахалинске,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:59
2024-08-26T00:59
культура
дальний восток
сахалин
южно-сахалинск
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Уникальные экспонаты из Государственного исторического музея, в том числе личные вещи и карты мореплавателей, представлены на выставке в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области. "Все мы знаем, что Государственный исторический музей находится в сердце нашей Родины и хранит ценнейшие свидетельства разных эпох. А теперь сахалинцы и гости нашей области смогут познакомиться с некоторыми из них прямо здесь, на острове. На выставке представлены уникальные предметы. Они были в руках исторических деятелей, которые осваивали Сахалин, Курилы и Дальний Восток. Большинство предметов экспонируются впервые", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Экспозиция "Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея" развернута в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин". Артефакты демонстрируют разные вехи на пути освоения Дальнего Востока – от украшений остяков и самоедов, ставших предметом обмена с русскими торговцами, до личных вещей и карт российских мореплавателей. Выставка представляет масштабный совместный проект регионального министерства культуры и архивного дела и компании "Сахалинская Энергия" с крупнейшим национальным историческим музеем России при поддержке губернатора Лимаренко.
https://ria.ru/20240820/ekskursiya-1967409088.html
дальний восток
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дальний восток, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко
Культура, Дальний Восток, Сахалин, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты

Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВид на Южно- Сахалинск
Вид на Южно- Сахалинск - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Вид на Южно- Сахалинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Уникальные экспонаты из Государственного исторического музея, в том числе личные вещи и карты мореплавателей, представлены на выставке в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области.
"Все мы знаем, что Государственный исторический музей находится в сердце нашей Родины и хранит ценнейшие свидетельства разных эпох. А теперь сахалинцы и гости нашей области смогут познакомиться с некоторыми из них прямо здесь, на острове. На выставке представлены уникальные предметы. Они были в руках исторических деятелей, которые осваивали Сахалин, Курилы и Дальний Восток. Большинство предметов экспонируются впервые", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию
20 августа, 19:40
Экспозиция "Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея" развернута в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин". Артефакты демонстрируют разные вехи на пути освоения Дальнего Востока – от украшений остяков и самоедов, ставших предметом обмена с русскими торговцами, до личных вещей и карт российских мореплавателей. Выставка представляет масштабный совместный проект регионального министерства культуры и архивного дела и компании "Сахалинская Энергия" с крупнейшим национальным историческим музеем России при поддержке губернатора Лимаренко.
 
КультураДальний ВостокСахалинЮжно-СахалинскВалерий Лимаренко
 
 
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