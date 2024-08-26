https://ria.ru/20240826/artefakty-1968412813.html
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты - РИА Новости, 26.08.2024
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты
Уникальные экспонаты из Государственного исторического музея, в том числе личные вещи и карты мореплавателей, представлены на выставке в Южно-Сахалинске,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:59
2024-08-26T00:59
2024-08-26T00:59
культура
дальний восток
сахалин
южно-сахалинск
валерий лимаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/26/1502092675_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_eea32ec8dabf822d6d306a4017c8172d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Уникальные экспонаты из Государственного исторического музея, в том числе личные вещи и карты мореплавателей, представлены на выставке в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области. "Все мы знаем, что Государственный исторический музей находится в сердце нашей Родины и хранит ценнейшие свидетельства разных эпох. А теперь сахалинцы и гости нашей области смогут познакомиться с некоторыми из них прямо здесь, на острове. На выставке представлены уникальные предметы. Они были в руках исторических деятелей, которые осваивали Сахалин, Курилы и Дальний Восток. Большинство предметов экспонируются впервые", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Экспозиция "Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея" развернута в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин". Артефакты демонстрируют разные вехи на пути освоения Дальнего Востока – от украшений остяков и самоедов, ставших предметом обмена с русскими торговцами, до личных вещей и карт российских мореплавателей. Выставка представляет масштабный совместный проект регионального министерства культуры и архивного дела и компании "Сахалинская Энергия" с крупнейшим национальным историческим музеем России при поддержке губернатора Лимаренко.
https://ria.ru/20240820/ekskursiya-1967409088.html
дальний восток
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/26/1502092675_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_f9b8cc9d61273454240f579441f86cec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко
Культура, Дальний Восток, Сахалин, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты
Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты