https://ria.ru/20240826/artefakty-1968412813.html

Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты

Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты - РИА Новости, 26.08.2024

Государственный исторический музей привез на Сахалин уникальные артефакты

Уникальные экспонаты из Государственного исторического музея, в том числе личные вещи и карты мореплавателей, представлены на выставке в Южно-Сахалинске,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:59

2024-08-26T00:59

2024-08-26T00:59

культура

дальний восток

сахалин

южно-сахалинск

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Уникальные экспонаты из Государственного исторического музея, в том числе личные вещи и карты мореплавателей, представлены на выставке в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области. "Все мы знаем, что Государственный исторический музей находится в сердце нашей Родины и хранит ценнейшие свидетельства разных эпох. А теперь сахалинцы и гости нашей области смогут познакомиться с некоторыми из них прямо здесь, на острове. На выставке представлены уникальные предметы. Они были в руках исторических деятелей, которые осваивали Сахалин, Курилы и Дальний Восток. Большинство предметов экспонируются впервые", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Экспозиция "Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея" развернута в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин". Артефакты демонстрируют разные вехи на пути освоения Дальнего Востока – от украшений остяков и самоедов, ставших предметом обмена с русскими торговцами, до личных вещей и карт российских мореплавателей. Выставка представляет масштабный совместный проект регионального министерства культуры и архивного дела и компании "Сахалинская Энергия" с крупнейшим национальным историческим музеем России при поддержке губернатора Лимаренко.

https://ria.ru/20240820/ekskursiya-1967409088.html

дальний восток

сахалин

южно-сахалинск

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дальний восток, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко