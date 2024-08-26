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Чиновники в США пожаловались на устаревание ядерного арсенала, пишут СМИ
Чиновники в США пожаловались на устаревание ядерного арсенала, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
Чиновники в США пожаловались на устаревание ядерного арсенала, пишут СМИ
Арсенал ядерных ракет США и связанная с ним инфраструктура значительно устарели и нуждаются в переоснащении, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:54
2024-08-26T15:54
2024-08-26T15:54
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Арсенал ядерных ракет США и связанная с ним инфраструктура значительно устарели и нуждаются в переоснащении, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как пишет издание, Пентагон оценивает стоимость модернизации сотен пусковых шахт для ракет с ядерной боевой частью в 141 миллиард долларов. Газета отмечает, что замена межконтинентальных баллистических ракет ожидается в рамках программы производства МБР Sentinel. "Недавно чиновники из американских войск и их подрядчики сказали, что усилия по продлению срока эксплуатации существующего оружия и структур уперлись в потолок. Прогнозируемый 10-летний срок эксплуатации ракет, расположенных внутри порядка 450 пусковых шахт, истек десятилетия назад. Подземные пусковые шахты нуждаются в тысячах миль новых оптоволоконных кабелей. Подземные командные центры, управляющие ракетами, должны быть перестроены", - уточнили в издании. Как отмечает Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВВС США, работы по техническому обслуживанию, на которые ранее уходило два или три часа, теперь занимают вдвое больше времени, а необходимые запчасти стало гораздо сложнее приобретать. Также чиновники признают, что некоторые пусковые шахты, возможно, уже нельзя восстановить и их придется создавать заново. Sentinel - трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, создаваемая на смену МБР Minuteman III. В США намереваются произвести полное обновление к 2038 году, тогда как сами ракеты встанут на вооружение в районе 2030 года. Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы, однако в начале июля в Пентагоне заявили, что разработка МБР Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Чиновники в США пожаловались на устаревание ядерного арсенала, пишут СМИ
WSJ: арсенал ядерных ракет и пусковые шахты в США нуждаются в переоснащении
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Арсенал ядерных ракет США и связанная с ним инфраструктура значительно устарели и нуждаются в переоснащении, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
Как пишет издание, Пентагон
оценивает стоимость модернизации сотен пусковых шахт для ракет с ядерной боевой частью в 141 миллиард долларов. Газета отмечает, что замена межконтинентальных баллистических ракет ожидается в рамках программы производства МБР Sentinel.
"Недавно чиновники из американских войск и их подрядчики сказали, что усилия по продлению срока эксплуатации существующего оружия и структур уперлись в потолок. Прогнозируемый 10-летний срок эксплуатации ракет, расположенных внутри порядка 450 пусковых шахт, истек десятилетия назад. Подземные пусковые шахты нуждаются в тысячах миль новых оптоволоконных кабелей. Подземные командные центры, управляющие ракетами, должны быть перестроены", - уточнили в издании.
Как отмечает Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВВС США, работы по техническому обслуживанию, на которые ранее уходило два или три часа, теперь занимают вдвое больше времени, а необходимые запчасти стало гораздо сложнее приобретать. Также чиновники признают, что некоторые пусковые шахты, возможно, уже нельзя восстановить и их придется создавать заново.
Sentinel - трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, создаваемая на смену МБР Minuteman III. В США намереваются произвести полное обновление к 2038 году, тогда как сами ракеты встанут на вооружение в районе 2030 года. Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы, однако в начале июля в Пентагоне заявили, что разработка МБР Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.