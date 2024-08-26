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В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене

В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 26.08.2024

В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене

Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:30

2024-08-26T18:30

2024-08-26T18:30

происшествия

жкх

омск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска. В понедельник ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. По данным ведомства, задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Следственным отделением УФСБ возбуждено дело по статье о госизмене. "Из материалов следовало, что 40-летний житель Омска предпринимал действия по передаче украинской стороне сведений закрытого характера в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба суда, проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и преступные связи арестованного.

омск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки" ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки". 2024-08-26T18:30 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео