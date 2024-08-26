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В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 26.08.2024
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18:30 26.08.2024
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В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 26.08.2024
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене
Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:30
2024-08-26T18:30
происшествия
жкх
омск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска. В понедельник ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. По данным ведомства, задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Следственным отделением УФСБ возбуждено дело по статье о госизмене. "Из материалов следовало, что 40-летний житель Омска предпринимал действия по передаче украинской стороне сведений закрытого характера в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба суда, проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и преступные связи арестованного.
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Задержание жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки"
ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки".
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происшествия, жкх, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Происшествия, ЖКХ, Омск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене
ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска.
2024-08-26T18:30
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В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене

Омича, передававшего Украине данные о работе оборонного предприятия, арестовали

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска.
В понедельник ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. По данным ведомства, задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Следственным отделением УФСБ возбуждено дело по статье о госизмене.
«
"Из материалов следовало, что 40-летний житель Омска предпринимал действия по передаче украинской стороне сведений закрытого характера в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-служба суда, проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и преступные связи арестованного.
 
ПроисшествияЖКХОмскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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