https://ria.ru/20240826/arest-1968595157.html
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 26.08.2024
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене
Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:30
2024-08-26T18:30
2024-08-26T18:30
происшествия
жкх
омск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска. В понедельник ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. По данным ведомства, задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Следственным отделением УФСБ возбуждено дело по статье о госизмене. "Из материалов следовало, что 40-летний житель Омска предпринимал действия по передаче украинской стороне сведений закрытого характера в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба суда, проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и преступные связи арестованного.
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
Задержание жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки"
ФСБ показала видео задержания и допроса жителя Омска, передававшего на Украину данные о работе "оборонки".
2024-08-26T18:30
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Происшествия, ЖКХ, Омск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене
ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Омска, подозреваемого в шпионаже и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного комплекса, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска.
2024-08-26T18:30
true
PT1M50S
В Омске арестовали мужчину по подозрению в госизмене
Омича, передававшего Украине данные о работе оборонного предприятия, арестовали