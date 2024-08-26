https://ria.ru/20240826/arest-1968560313.html
В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго
В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго - РИА Новости, 26.08.2024
В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго
Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:33
2024-08-26T16:33
2024-08-26T16:33
происшествия
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Бобылеву не понравилось поведение курьера за рулем. Он бросил в машину бутылку шампанского, разбив стекло со стороны водителя", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранители задержали нарушителя и доставили в полицию для разбирательств.
https://ria.ru/20240528/polsha-1948959167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Москва, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго
Главу департамента Минэнерго задержали за брошенную в машину курьера бутылку
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Бобылеву не понравилось поведение курьера за рулем. Он бросил в машину бутылку шампанского, разбив стекло со стороны водителя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители задержали нарушителя и доставили в полицию для разбирательств.