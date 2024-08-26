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В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго - РИА Новости, 26.08.2024
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16:33 26.08.2024
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В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго
В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго - РИА Новости, 26.08.2024
В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго
Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:33
2024-08-26T16:33
происшествия
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Бобылеву не понравилось поведение курьера за рулем. Он бросил в машину бутылку шампанского, разбив стекло со стороны водителя", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранители задержали нарушителя и доставили в полицию для разбирательств.
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происшествия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Москва, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго

Главу департамента Минэнерго задержали за брошенную в машину курьера бутылку

© Фото : Министерство энергетики Российской ФедерацииЗаместитель главы Минэнерго Петр Бобылев
Заместитель главы Минэнерго Петр Бобылев - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Министерство энергетики Российской Федерации
Заместитель главы Минэнерго Петр Бобылев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Бобылеву не понравилось поведение курьера за рулем. Он бросил в машину бутылку шампанского, разбив стекло со стороны водителя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители задержали нарушителя и доставили в полицию для разбирательств.
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ПроисшествияМоскваМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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