https://ria.ru/20240826/arest-1968560313.html

В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго

В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго - РИА Новости, 26.08.2024

В Москве задержали главу департамента угольной промышленности Минэнерго

Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:33

2024-08-26T16:33

2024-08-26T16:33

происшествия

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главу департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали в центре Москвы за брошенную бутылку шампанского в машину курьера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Инцидент произошел на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Бобылеву не понравилось поведение курьера за рулем. Он бросил в машину бутылку шампанского, разбив стекло со стороны водителя", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранители задержали нарушителя и доставили в полицию для разбирательств.

https://ria.ru/20240528/polsha-1948959167.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)