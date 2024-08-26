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Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве
Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве - РИА Новости, 26.08.2024
Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве
Тушинский суд Москвы арестовал гражданина Южной Кореи Арсения Кия за мошенничество в отношении двоих женщин, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:47
2024-08-26T15:47
2024-08-26T15:49
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тушинский суд Москвы арестовал гражданина Южной Кореи Арсения Кия за мошенничество в отношении двоих женщин, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Кию Арсению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 13 суток, то есть до 27 сентября 2024 года", - сказали в суде. По версии следствия, Кий путем злоупотребления доверием убеждал потерпевших женщин переводить ему денежные средства и передавать чужое имущество. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, южная корея, россия
Происшествия, Москва, Южная Корея, Россия
Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве
Суд в Москве предъявил гражданину Южной Кореи Кию обвинение в мошенничестве