https://ria.ru/20240826/arest-1968549005.html

Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве - РИА Новости, 26.08.2024

Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве

Тушинский суд Москвы арестовал гражданина Южной Кореи Арсения Кия за мошенничество в отношении двоих женщин, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:47

2024-08-26T15:47

2024-08-26T15:49

происшествия

москва

южная корея

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тушинский суд Москвы арестовал гражданина Южной Кореи Арсения Кия за мошенничество в отношении двоих женщин, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Кию Арсению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 13 суток, то есть до 27 сентября 2024 года", - сказали в суде. По версии следствия, Кий путем злоупотребления доверием убеждал потерпевших женщин переводить ему денежные средства и передавать чужое имущество. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

https://ria.ru/20240821/srok-1967648495.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, южная корея, россия