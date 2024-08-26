Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 26.08.2024 (обновлено: 00:54 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/alaudinov-1968412016.html
Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении
Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении - РИА Новости, 26.08.2024
Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении
ВС России доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение, сообщил замначальника главного... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:46
2024-08-26T00:54
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_707f70f6902fb1a736e2ef96560d110c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВС России доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.Ранее он рассказал, что по итогам дня подразделения спецназа "Ахмат" укрепились, подвинув противника на некоторых участках Курского направления."Если говорить о других направлениях, то есть это Донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск. Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения… Мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Алаудинов также заверил, что несмотря на недавний "рывок" украинских формирований на Курское направление и попытки продвижений, противник уничтожается и будет продолжать уничтожаться.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса в ДНР. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны России, за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек и 14 единиц бронетехники.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968067917.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968062441.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd91dba89bfc5d9febf3e28e8a4f6ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Брянская область
Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении

Алаудинов: ВС России сегодня доминируют по всей линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВС России доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
Ранее он рассказал, что по итогам дня подразделения спецназа "Ахмат" укрепились, подвинув противника на некоторых участках Курского направления.
Военнослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ
23 августа, 15:40
«
"Если говорить о других направлениях, то есть это Донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск. Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения… Мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов также заверил, что несмотря на недавний "рывок" украинских формирований на Курское направление и попытки продвижений, противник уничтожается и будет продолжать уничтожаться.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса в ДНР. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны России, за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек и 14 единиц бронетехники.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР
23 августа, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала