https://ria.ru/20240826/alaudinov-1968412016.html

Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении

Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении - РИА Новости, 26.08.2024

Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении

ВС России доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение, сообщил замначальника главного... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:46

2024-08-26T00:46

2024-08-26T00:54

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

брянская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ВС России доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.Ранее он рассказал, что по итогам дня подразделения спецназа "Ахмат" укрепились, подвинув противника на некоторых участках Курского направления."Если говорить о других направлениях, то есть это Донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск. Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения… Мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия", — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Алаудинов также заверил, что несмотря на недавний "рывок" украинских формирований на Курское направление и попытки продвижений, противник уничтожается и будет продолжать уничтожаться.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса в ДНР. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны России, за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек и 14 единиц бронетехники.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968067917.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968062441.html

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апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область