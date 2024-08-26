https://ria.ru/20240826/afrika-1968427348.html
Эксперт развенчал мифы россиян об Африке
Эксперт развенчал мифы россиян об Африке - РИА Новости, 26.08.2024
Эксперт развенчал мифы россиян об Африке
Большинство россиян однобоко воспринимают Африку, полагая, что это континент переворотов, катастроф и болезней, но это не так, в африканских странах производят... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:49
2024-08-26T07:49
2024-08-26T12:05
в мире
африка
россия
кения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968477468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3da3d0b23fde7550a2d96133cdab8e4.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Большинство россиян однобоко воспринимают Африку, полагая, что это континент переворотов, катастроф и болезней, но это не так, в африканских странах производят свои автомобили, компьютеры, строят умные города, открывают университеты, заявил РИА Новости основатель Африканского бизнес клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. "Ну, представлять Африку исключительно, как вотчину разбойника Бармалея из прекрасной сказки Корнея Чуковского, конечно, нельзя",- сказал он. "Хотя, что греха таить, россияне в массе своей именно так однобоко и воспринимают континент, где войны, перевороты, наводнения, катастрофы, голод и болезни. Но это, разумеется, не так",- добавил собеседник агентства. Незнание Африки, уверен Гоуенд, – одна из существенных преград на пути развития наших торгово-экономических отношений, поэтому все имеющиеся предрассудки, по его словам, совместными усилиями надо сейчас во что бы то ни стало разрушать. "Кто из россиян знает, допустим, что в Кении собирают собственные внедорожники, в Нигерии легковые автомобили и автобусы, что в Руанде, Сенегале, Уганде налажен выпуск своих компьютеров, которыми оснащают школы, что в странах Африки строят умные города, открывают современные университеты?",- заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html
https://ria.ru/20240826/afrika-1968415466.html
африка
россия
кения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968477468_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_3ee9f63ae689a6fdda20f953b192e620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, россия, кения
В мире, Африка, Россия, Кения
Эксперт развенчал мифы россиян об Африке
Глава камерунской диаспоры Гоуенд: многие россияне однобоко воспринимают Африку
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Большинство россиян однобоко воспринимают Африку, полагая, что это континент переворотов, катастроф и болезней, но это не так, в африканских странах производят свои автомобили, компьютеры, строят умные города, открывают университеты, заявил РИА Новости основатель Африканского бизнес клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.
"Ну, представлять Африку исключительно, как вотчину разбойника Бармалея из прекрасной сказки Корнея Чуковского, конечно, нельзя",- сказал он.
"Хотя, что греха таить, россияне в массе своей именно так однобоко и воспринимают континент, где войны, перевороты, наводнения, катастрофы, голод и болезни. Но это, разумеется, не так",- добавил собеседник агентства.
Незнание Африки, уверен Гоуенд, – одна из существенных преград на пути развития наших торгово-экономических отношений, поэтому все имеющиеся предрассудки, по его словам, совместными усилиями надо сейчас во что бы то ни стало разрушать.
"Кто из россиян знает, допустим, что в Кении собирают собственные внедорожники, в Нигерии легковые автомобили и автобусы, что в Руанде, Сенегале, Уганде налажен выпуск своих компьютеров, которыми оснащают школы, что в странах Африки строят умные города, открывают современные университеты?",- заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.