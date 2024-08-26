https://ria.ru/20240826/afrika-1968427348.html

Эксперт развенчал мифы россиян об Африке

Эксперт развенчал мифы россиян об Африке - РИА Новости, 26.08.2024

Эксперт развенчал мифы россиян об Африке

Большинство россиян однобоко воспринимают Африку, полагая, что это континент переворотов, катастроф и болезней, но это не так, в африканских странах производят... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:49

2024-08-26T07:49

2024-08-26T12:05

в мире

африка

россия

кения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968477468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3da3d0b23fde7550a2d96133cdab8e4.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Большинство россиян однобоко воспринимают Африку, полагая, что это континент переворотов, катастроф и болезней, но это не так, в африканских странах производят свои автомобили, компьютеры, строят умные города, открывают университеты, заявил РИА Новости основатель Африканского бизнес клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. "Ну, представлять Африку исключительно, как вотчину разбойника Бармалея из прекрасной сказки Корнея Чуковского, конечно, нельзя",- сказал он. "Хотя, что греха таить, россияне в массе своей именно так однобоко и воспринимают континент, где войны, перевороты, наводнения, катастрофы, голод и болезни. Но это, разумеется, не так",- добавил собеседник агентства. Незнание Африки, уверен Гоуенд, – одна из существенных преград на пути развития наших торгово-экономических отношений, поэтому все имеющиеся предрассудки, по его словам, совместными усилиями надо сейчас во что бы то ни стало разрушать. "Кто из россиян знает, допустим, что в Кении собирают собственные внедорожники, в Нигерии легковые автомобили и автобусы, что в Руанде, Сенегале, Уганде налажен выпуск своих компьютеров, которыми оснащают школы, что в странах Африки строят умные города, открывают современные университеты?",- заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html

https://ria.ru/20240826/afrika-1968415466.html

африка

россия

кения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, россия, кения