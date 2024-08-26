https://ria.ru/20240826/afrika-1968415466.html

Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России

Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России - РИА Новости, 26.08.2024

Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России

Африке от России нужна сегодня не безвозмездная помощь, как это делалось во времена СССР, а технологическое партнерство, заявил РИА Новости создатель... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T02:10

2024-08-26T02:10

2024-08-26T02:11

россия

африка

ссср

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Африке от России нужна сегодня не безвозмездная помощь, как это делалось во времена СССР, а технологическое партнерство, заявил РИА Новости создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. "Советский Союз, известно, помогал Африке безвозмездно, что, думаю, было ошибкой. По крайней мере, сегодня нам не нужна такая помощь, которая с экономической точки зрения совершенно не оправданна", - сказал он. "Ведь, когда тебе что-то дают просто так, это расслабляет, лишает инициативы, стимула, желания что-то делать самому, развиваться", - добавил Гоуенд. Прежде всего, по его словам, Африке нужно "самое разное оборудование, технологии, благодаря которым африканские страны могли бы развивать свои национальные экономики". "Плюс нам остро нужны российские специалисты в области энергетики, строительства, машиностроения, агрокультуры, способные совместно с африканцами возводить новые промышленные предприятия", - заметил Гоуенд. "Понимаете, 65% жителей континента сейчас – это молодежь до 30 лет. Львиная доля из них не имеет работы. Побороть безработицу можно, лишь начав заниматься странам континента экономикой, сельским хозяйством. Откуда еще взяться рабочим местам?" - заключил он.

https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html

https://ria.ru/20240725/mekhanizmy-1961960690.html

россия

африка

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россия, африка, ссср