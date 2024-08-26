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Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России - РИА Новости, 26.08.2024
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02:10 26.08.2024 (обновлено: 02:11 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/afrika-1968415466.html
Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России
Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России - РИА Новости, 26.08.2024
Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России
Африке от России нужна сегодня не безвозмездная помощь, как это делалось во времена СССР, а технологическое партнерство, заявил РИА Новости создатель... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T02:10
2024-08-26T02:11
россия
африка
ссср
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Африке от России нужна сегодня не безвозмездная помощь, как это делалось во времена СССР, а технологическое партнерство, заявил РИА Новости создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. "Советский Союз, известно, помогал Африке безвозмездно, что, думаю, было ошибкой. По крайней мере, сегодня нам не нужна такая помощь, которая с экономической точки зрения совершенно не оправданна", - сказал он. "Ведь, когда тебе что-то дают просто так, это расслабляет, лишает инициативы, стимула, желания что-то делать самому, развиваться", - добавил Гоуенд. Прежде всего, по его словам, Африке нужно "самое разное оборудование, технологии, благодаря которым африканские страны могли бы развивать свои национальные экономики". "Плюс нам остро нужны российские специалисты в области энергетики, строительства, машиностроения, агрокультуры, способные совместно с африканцами возводить новые промышленные предприятия", - заметил Гоуенд. "Понимаете, 65% жителей континента сейчас – это молодежь до 30 лет. Львиная доля из них не имеет работы. Побороть безработицу можно, лишь начав заниматься странам континента экономикой, сельским хозяйством. Откуда еще взяться рабочим местам?" - заключил он.
https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html
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россия, африка, ссср
Россия, Африка, СССР
Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России

Эксперт Гоуенд: Африка ждет от России не помощи, а технологического партнерства

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Африке от России нужна сегодня не безвозмездная помощь, как это делалось во времена СССР, а технологическое партнерство, заявил РИА Новости создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.
«
"Советский Союз, известно, помогал Африке безвозмездно, что, думаю, было ошибкой. По крайней мере, сегодня нам не нужна такая помощь, которая с экономической точки зрения совершенно не оправданна", - сказал он.
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"Ведь, когда тебе что-то дают просто так, это расслабляет, лишает инициативы, стимула, желания что-то делать самому, развиваться", - добавил Гоуенд.
Прежде всего, по его словам, Африке нужно "самое разное оборудование, технологии, благодаря которым африканские страны могли бы развивать свои национальные экономики".
"Плюс нам остро нужны российские специалисты в области энергетики, строительства, машиностроения, агрокультуры, способные совместно с африканцами возводить новые промышленные предприятия", - заметил Гоуенд.
"Понимаете, 65% жителей континента сейчас – это молодежь до 30 лет. Львиная доля из них не имеет работы. Побороть безработицу можно, лишь начав заниматься странам континента экономикой, сельским хозяйством. Откуда еще взяться рабочим местам?" - заключил он.
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