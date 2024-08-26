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Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт - РИА Новости, 26.08.2024
Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:19
2024-08-26T20:19
2024-08-26T20:26
курская аэс
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации."Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции.Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблоки №1 и №2 остановлены навсегда и находятся в так называемом режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская аэс, курская область
Курская АЭС, Курская область
Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Энергоблок №4 Курской АЭС
выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации.
«
"Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции.
Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.
В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблоки №1 и №2 остановлены навсегда и находятся в так называемом режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, подчеркивается в сообщении.