https://ria.ru/20240826/aes-1968612083.html

Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт - РИА Новости, 26.08.2024

Энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:19

2024-08-26T20:19

2024-08-26T20:26

курская аэс

курская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации."Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции.Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблоки №1 и №2 остановлены навсегда и находятся в так называемом режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240826/grossi-1968550700.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская аэс, курская область